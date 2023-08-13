Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
На Вінниччині під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
РФ вгатила Кинджалами по Прикарпаттю: загинула дитина
В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян
Отруїлися газами від гнилої картоплі. На Львівщині у підвалі знайшли тіла чотирьох людей
Коли втрачається статус біженця в Польщі: експерт розповів, що не можна робити
Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У РФ заявляють про нічну атаку БпЛА в Бєлгородській області

Вибух
Фото: Depositphotos

Близько 04:00 13 серпня Міноборони РФ зафіксувало безпілотник в Бєлгородській області.

Протиповітряна оборона, переконують в оборонному відомстві Росії, безпілотний літальний апарат знищила.

Постраждалих та руйнувань нібито немає.

Джерело: Міноборони Росії

Безпілотники, Дрони
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Як морський дрон вражає вороже судно у Чорному морі – ГУР показало ефектне відео
У РФ заявляють про нічну атаку БпЛА в Бєлгородській області
Військові РФ вчаться протидіяти надводним дронам у Криму – Military Media Center
російський корабель
У Калузькій області РФ уночі нібито збили дрон
калузька обл
Тривожна ніч. Над Кримом літали безпілотники, було чути вибухи
У РФ заявляють про нічну атаку БпЛА в Бєлгородській області
Нічна атака дронів: вночі на Запоріжжі збили три БпЛА Shahed
дрон шахед Shahed
Відео
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (11.08.2023)
У РФ заявляють про нічну атаку БпЛА в Бєлгородській області
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (11.08.2023)
У РФ заявляють про нічну атаку БпЛА в Бєлгородській області
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (11.08.2023)
У РФ заявляють про нічну атаку БпЛА в Бєлгородській області
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (11.08.2023)
У РФ заявляють про нічну атаку БпЛА в Бєлгородській області
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь