У РФ заявляють про нічну атаку БпЛА в Бєлгородській області
Близько 04:00 13 серпня Міноборони РФ зафіксувало безпілотник в Бєлгородській області.
Протиповітряна оборона, переконують в оборонному відомстві Росії, безпілотний літальний апарат знищила.
Постраждалих та руйнувань нібито немає.
Джерело: Міноборони Росії
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко