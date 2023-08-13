Включає стратегічну конкуренцію з Китаєм і РФ. У США оприлюднили стратегію національної розвідки

У США оприлюднили Стратегію національної розвідки на 2023 рік. Вона зосереджує увагу на “стратегічній конкуренції” з Китаєм і Росією в економічній, політичній і військовій сферах.

Про це повідомляє Breaking Defence.

Зазначено, що директор Національної розвідки США Авріл Хейнс закликала розвідувальне співтовариство посилити свою гру в усіх сферах – від інформаційної війни до контролю над ланцюгами поставок і швидкого впровадження новітніх технологій.

– США стикаються з дедалі складнішим і взаємопов’язаним середовищем загроз, яке характеризується стратегічною конкуренцією між Сполученими Штатами, Китайською Народною Республікою і Російською Федерацією, що, можливо, найяскравіше відчувається в триваючій агресії РФ в Україні, – пише Хейнс у передмові до документа.

Вона додала, що на додаток до держав, субнаціональні та недержавні актори – від транснаціональних корпорацій до транснаціональних громадських рухів – все більше здатні створювати вплив, конкурувати за інформацію, забезпечувати або заперечувати політичні та безпекові результати, що створює можливості для нових партнерств, а також нові виклики для інтересів США.

Крім того, до значних наслідків, які часто важко передбачити, призводять спільні глобальні виклики, включаючи зміну клімату, безпеку людини і здоров’я, а також нові і проривні технологічні досягнення.

В Офісі директора національної розвідки вказано, що Стратегія національної розвідки є “основоположним документом, який відображає внесок лідерів кожного з 18 елементів розвідки, оскільки вона спрямовує операції, інвестиції і пріоритети колективу”.

У документі викладено шість цілей для міжвідомчої спільноти:

Покращення здатності надавати своєчасну і точну інформацію про наміри, можливості та дії конкурентів шляхом посилення мовної, технічної та культурної експертизи, а також використання відкритих джерел, “великих даних”, штучного інтелекту та передової аналітики.

Залучення, розвиток та утримання талановитої робочої сили, яка працює як єдина спільнота. В документі зазначено, що розвідка “повинна подолати давні культурні, структурні, бюрократичні, технічні та безпекові виклики, щоб переосмислити і підготувати кадровий потенціал майбутнього”.

Масштабне впровадження інноваційних рішень. Для цього, як зазначено в стратегії, розвідка повинна створити “єдині органи закупівель, централізовані системи подання заявок і систему укладання контрактів в масштабах Співтовариства, підкріплені інструментами автоматизації”.

Диверсифікація, розширення і зміцнення партнерств. Зокрема, інвестування в нові і більш різноманітні партнерства, особливо з недержавними і субнаціональними суб’єктами.

Розширення можливостей та експертиза щодо транснаціональних викликів. До таких викликів належать “більш часті і інтенсивні кризи через наслідки зміни клімату, незаконний обіг наркотиків, фінансові кризи, порушення ланцюгів постачання, корупція, нові і рецидивуючі хвороби, а також нові і проривні технології”, які, в свою чергу, спричиняють кризи безпеки, такі як громадянські заворушення і міграція.

Підвищення стійкості. Сюди входить посилення ролі розвідки у захисті критичної інфраструктури з метою поліпшення раннього попередження, що може забезпечити більш ефективне “відновлення і реагування”, а також “розширення його ролі в розумінні загроз і вразливостей ланцюгів поставок і допомоги в пом’якшенні загроз для інфраструктури уряду і галузевих партнерів”.

Раніше США приєдналися до офіційних осіб Румунії, України, Молдови та Європейського Союзу, щоб підтримати експорт українського зерна та вирішити проблему глобальної продовольчої безпеки у зв’язку з рішенням РФ вийти з Чорноморської зернової ініціативи.

Джерело: Breaking Defence

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