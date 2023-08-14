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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Захід замислюється про весняний контрнаступ України, поточний став дуже болючим – WSJ

українські військові, війна в Україні
Фото: Getty Images

Західні стратеги та політики почали задумуватися про підготовку до контрнаступальних дій України, які планують розпочати навесні 2024 року. Захід вважає, що поточний наступ, спрямований на деокупацію територій, може тривати ще багато місяців.

За даними видання The Wall Street Journal, західні країні починають замислюватися про те, що у разі недостатньо серйозного прориву оборони російських військ, ймовірно, боротьба України за звільнення територій може тривати багато часу.

У матеріалі йдеться, що початкова спроби України використати надані союзниками танки та бронетехніку для проривання оборони російських позицій значно сповільнилася. Тепер прогрес контрнаступу став повільним і болючим, вважають журналісти видання.

У виданні WSJ стверджують, що наразі ціль України полягає в успішному завершенні поточного контрнаступу, щоб показати недаремну підтримку Вашингтона та Берліну та необхідність подальшого постачання військової техніки.

Іноземні політики, серед яких і американські, висловлюють сподівання, що ЗСУ зможуть завдати значної шкоди силам Російської Федерації, щоб вже прийдешньої зими відбулися переговори про закінчення війни. Проте дипломати вважають, що нині шанси на подібний сценарій зовсім незначні.

Видання з посиланням на військових аналітиків стверджує, що випадки стрімкої зміни ситуації на фронті минулого року та інші швидкоплинні конфлікти з часів Холодної війни, ймовірно, наштовхнули спостерігачів на думку, що сучасні бойові дії не можуть бути затяжними.

Водночас експерти вважають, що історія нерідко свідчить про протилежне: збройні конфлікти тривають переважно від трьох до семи років з кількома сезонами кампаній.

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Джерело: The Wall Street Journal
Берлін, Війна в Україні, Вашингтон, контрнаступ, США, Україна-Росія
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