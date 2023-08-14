Дуда про заборону на українське зерно: Польща захищає свій ринок і ринок ЄС

У питанні імпорту українського зерна Польща дотримується політики захисту своїх інтересів, внутрішнього ринку та ринку Євросоюзу.

Таку заяву зробив в одному з інтерв’ю польський лідер Анджей Дуда.

Він прокоментував слова прем’єр-міністра країни Матеуша Моравецького, що Польща не зніматиме блокаду на імпорт українського зерна після 15 вересня, навіть попри рішення Єврокомісії.

Дуда уточнив, що його країна послідовно підтримує Україну в боротьбі з повномасштабною агресією РФ. А от у питанні імпорту агропродукції офіційна Варшава керується власними інтересами.

– Це наш найважливіший обов’язок – стояти на сторожі інтересів Республіки Польща. А отже, захищати внутрішній ринок і ринок Європейського Союзу, який починається з нас, – наголосив Дуда.

Польський лідер очікує, що українська влада враховуватиме інтереси та зобов’язання Польщі.

За словами Дуди, глава Управління міжнародної політики Марцін Пшидач мав на увазі саме це, коли говорив, що Київ “має більше цінувати допомогу” від Польщі.

– Міністр не мав на увазі, щоб наші друзі з України щодня говорили в ЗМІ: Дякую, дякую, дякую. Ми це дуже часто чуємо від простих людей і дуже це цінуємо. Але від української влади ми очікуємо розуміння в певних питаннях: що у нас також є свої інтереси й зобов’язання, – заявив Дуда.

Він визнав, що потрібно пам’ятати про ту особливу ситуацію, стан війни, в якому перебуває Україна. Водночас польська влада має зобов’язання перед власним суспільством.

– Іноді треба їм (Україні, – Ред.) сказати: ми розуміємо, що ви воюєте, але пам’ятайте, що ми також живемо по сусідству і теж маємо свої зобов’язання перед польським суспільством, – повідомив політик.

Що відомо про заборону на імпорт зерна

У травні Євросоюз дозволив п’яти країнам (Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині) заборонити імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Водночас дозволено транзит агропродукції для експорту в інші країни.

Заборона має завершитися 15 вересня. Однак зазначені п’ять країн ЄС виступили за продовження обмежень принаймні до кінця року.

У Польщі попередили, що не пропускатимуть сільгосппродукцію з України після 15 вересня, навіть якщо Єврокомісія не продовжить обмеження.

На тлі ембарго на імпорт українського зерна між Польщею та Україною виникла напруга. Після заяви Марціна Пшидача, що Київ “недостатньо цінує польську допомогу”, до МЗС України викликали польського посла Бартоша Ціхоцького.

Варшава вдалася до дзеркального кроку і викликала до МЗС посла України Василя Зварича.

На ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський, закликавши зменшити емоційне напруження.

Варто зазначити, що цієї осені в Польщі відбудуться парламентські вибори. А фермери є електоратом правлячої партії Право і справедливість (PiS).

Джерело: PAP

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