На Талінському нафтовому родовищі РФ пролунали вибухи: є загиблі

У понеділок 14 серпня на Талінському нафтовому родовищі у Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії сталися два вибухи.

Як повідомляють у Тelegram-каналах, попередньо відомо про двох загиблих, ще двох людей вважають зниклими безвісти.

Нафтове родовище знаходиться в Ханти-Мансійському автономному окрузі та належить до Західно-Сибірської провінції.

Родовище розробляє компанія РН-Няганьнафтогаз, яка входить до складу Нафтової компанії Роснефть.

Воно відкрите 1976 року. Розробляється з 1981 року.

У регіоні видобувається понад половина російської нафти. У травні там вже були вибухи – на родовищі нафти та газопроводі Газпрому.



Нагадаємо, у ГУР прокоментували рекордну кількість вибухів у Росії за 10 років.



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