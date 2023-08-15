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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Талінському нафтовому родовищі РФ пролунали вибухи: є загиблі

нафта, видобуток нафти
Фото: Depositphotos

У понеділок 14 серпня на Талінському нафтовому родовищі у Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії сталися два вибухи. 

Як повідомляють у Тelegram-каналах, попередньо відомо про двох загиблих, ще двох людей вважають зниклими безвісти.

Нафтове родовище знаходиться в Ханти-Мансійському автономному окрузі та належить до Західно-Сибірської провінції. 

Родовище розробляє компанія РН-Няганьнафтогаз, яка входить до складу Нафтової компанії Роснефть.

Вибухи на Талінському нафтовому родовищі у Росії 14.08.23 – що відомо

Воно відкрите 1976 року. Розробляється з 1981 року.

У регіоні видобувається понад половина російської нафти. У травні там вже були вибухи – на родовищі нафти та газопроводі Газпрому.

Нагадаємо, у ГУР прокоментували рекордну кількість вибухів у Росії за 10 років.

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Вибух, нафта, Росія
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