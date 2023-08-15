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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Парад у Варшаві на честь Дня Війська Польського: де дивитися трансляцію

польські військові
Фото: Depositphotos

У Варшаві відбудеться великий військовий парад за участі техніки та авіації на честь Дня Війська Польського 15 серпня. Цьогоріч святкування проходитиме під гаслом Сильна Біло-Червона.

Так, воно розпочнеться на Віслостраді 15 серпня о 14:00 за польським часом, тобто о 15:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію військового параду на честь Дня Війська Польського 15 серпня можна переглянути на Фактах ICTV.

За даними Міністерства оборони Польщі, у військовій ході візьмуть участь близько 200 одиниць техніки, 92 літаки, танки M1A1 Abrams і K2, пускові установки HIMARS, системи ППО Patriot, бойові безпілотники Bayraktar TB2 і Borsuk.

Водночас у Варшаві відбудуться також центральні урочистості та інші заходи, пов’язані зі святкуванням Дня Війська Польського. Зокрема, на Національному стадіоні організують військовий пікнік.

За інформацією Міноборони Польщі, буде ускладнений рух транспорту та пішоходів на деяких вулицях, зокрема, на двох мостах. Серед них – Гданський міст з 08:00 до 15:00 та Шильсько-Домбровський міст з 13:00 до 16:00 (за варшавським часом).

Нижче наведено перелік адрес, де перекривають рух з 20:00 14 серпня до 18:00 15 серпня за польським часом:

  • Віслострада в обох напрямках (від мосту Генерала Грота-Ровецького до Лазєнковського);
  • вул. Черняковська, західна проїзна частина (від Лазєнковської до Гагаріна);
  • вул. Краєвського, Венедув, Сангушко, Біль, Мостова, Водна, спуски до Віслострадського тунелю на зупинках в районі Центру науки Коперник;
  • вул. Гродзька, Нови Свят (від Алеї Солідарності до Віслостради);
  • вул. Карова, Липова, Генста, Вісляна (від Броварної до Набережної Костюшківської);
  • вул. Добра (від Липової до Карової).

Військова техніка, Військовий парад, Міст, Парад, Польща
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