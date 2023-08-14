Поблизу курорту в Румунії вибухнула морська міна
Вранці 14 серпня поблизу курортного селища Костінешть у Румунії вибухнула морська міна.
Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.
За даними місцевої влади, морська міна вибухнула після того, як вдарилася об пірс. Внаслідок інциденту серйозних пошкоджень немає, однак у морі може плавати ще одна міна.
Вибух стався приблизно за 300 метрів від пляжу, де в той час перебувало багато туристів.
Через вибух постраждав чоловік, який поскаржився на пошкодження слуху, однак від госпіталізації відмовився.
Військово-морські сили Румунії підготували команду водолазів-саперів, які разом із береговою охороною вирушать у зазначений район, щоб оцінити ситуацію і знешкодити другу міну, якщо вона буде виявлена.
Нагадаємо, наприкінці липня біля пляжу Софулар у туристичному районі Шиле, що в околицях Стамбула, виявили 28 нерозірваних снарядів.
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