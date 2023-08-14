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Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Поблизу курорту в Румунії вибухнула морська міна

море, пляж
Фото: Unsplash

Вранці 14 серпня поблизу курортного селища Костінешть у Румунії вибухнула морська міна.

Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

За даними місцевої влади, морська міна вибухнула після того, як вдарилася об пірс. Внаслідок інциденту серйозних пошкоджень немає, однак у морі може плавати ще одна міна.

Вибух стався приблизно за 300 метрів від пляжу, де в той час перебувало багато туристів.

Через вибух постраждав чоловік, який поскаржився на пошкодження слуху, однак від госпіталізації відмовився.

Військово-морські сили Румунії підготували команду водолазів-саперів, які разом із береговою охороною вирушать у зазначений район, щоб оцінити ситуацію і знешкодити другу міну, якщо вона буде виявлена.

Нагадаємо, наприкінці липня біля пляжу Софулар у туристичному районі Шиле, що в околицях Стамбула, виявили 28 нерозірваних снарядів.

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Поблизу курорту в Румунії вибухнула морська міна

Вибух, Міна, Румунія
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