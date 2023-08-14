Путін найближчими днями відвідає Туреччину – ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін “найближчими днями” відвідає Туреччину.

Про візит кремлівського диктатора на турецьку територію повідомило видання Milliyet.

Журналісти зазначили, що це буде перша поїздка Путіна у державу, яка є членом НАТО, після того як РФ розв’язала повномасштабну війну проти України.

Турецьке видання повідомило, що дипломатію відновлено для того, щоб відродити зерновий коридор і РФ повернулася до угоди.

– Росія веде свої переговори з Україною, США та країнами ЄС з цього питання через Туреччину, – зазначається у матеріалі.

Нагадаємо, що на початку серпня Ердоган і Путін вперше після виходу РФ із зернової угоди 17 липня поговорили телефоном, щоб обговорити запланований візит російського диктатора до Туреччини в кінці цього місяця.

Сам Ердоган заявляв, що прагне відродити Чорноморську зернову угоду в “розширеному обсязі”.

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