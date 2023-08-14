У ISW пояснили, навіщо РФ обстріляла цивільне судно у Чорному морі

Росія обстріляла цивільне вантажне судно, що прямувало до порту Ізмаїл в Одеській області, ймовірно, щоб обмежити морське сполучення з українськими портами без залучення військово-морських сил для повної блокади.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначено, що за даними Міноборони РФ, російський сторожовий корабель Василь Биков обстріляв, а також примусово зупинив і обшукав суховантаж, що йшов під прапором Палау, після того, як той нібито не відреагував на вимогу про перевірку. Згодом судно продовжило рух.

В Інституті нагадали, що 19 липня РФ заявила, що розглядатиме всі судна, які прямують до українських портів, як потенційних військових вантажоперевізників. Водночас 30 липня росіяни не зупинили три цивільні судна, які відкрито вказали в системі автоматичної ідентифікації суден, що їхнім пунктом призначення є Україна.

– Повідомлення про три цивільні кораблі, які безперешкодно пливли до України, свідчать про те, що російські сили, можливо, не можуть або не бажають примусово зупиняти й обшукувати нейтральні судна, і росіяни, ймовірно, провели свій перший примусовий огляд, щоб знову створити загрозу ескалації проти цивільних суден, які прямують до України, – вважають аналітики.

Також, ймовірно, дії РФ спрямовані на те, щоб підірвати довіру до тимчасових торговельних коридорів через Чорне море до українських портів, про які українські офіційні особи оголосили 10 серпня.

ISW вказує, що російська позиція в Чорному морі навмисно двозначна і спрямована на створення стримувального ефекту для цивільних морських перевезень до України.

– Російські військові, ймовірно, менш охоче залучають Чорноморський флот до такої блокади, як це було в липні, після значних українських ударів по російських військово-морських цілях у Чорному морі та військово-морській базі Новоросійськ у Краснодарському краї на початку серпня, – додають фахівці.

Раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що захист акваторії Чорного моря є ключовим пріоритетом для країн-членів НАТО.

Фото: Міноборони РФ

Джерело : ISW

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