Росія порушить резолюції ООН, якщо укладе угоду з КНДР про постачання зброї – Держдеп США

США заявили, що Росія порушить резолюції ООН, якщо укладе угоду з Північною Кореєю щодо продажу зброї, після того, як лідери двох країн закликали до тіснішої співпраці.

Про це під час розмови з журналістами заявив офіційний представник Держдепартаменту США Ведант Патель.

– Будь-яка співпраця в галузі безпеки або угода з продажу зброї між Північною Кореєю і Росією, безумовно, порушить низку резолюцій Ради Безпеки ООН, – сказав він.

Патель наголосив, що Росія у своїй “агресивній війні” проти України спирається на одні з найбільш знедолених країн світу – Північну Корею та Іран.

Він додав, що за інформацією США, Росія прагне розширити військову співпрацю з КНДР.

Цьому передувала заява з боку офіційних Москви та Пхеньяна, в якій Росія і Північна Корея висловилися за тіснішу співпрацю, зокрема й в оборонній сфері.

У заяві, переданій російськими державними ЗМІ, північнокорейський лідер Кім Чен Ин наголосив на необхідності продовження співпраці.

– (Кім Чен Ин. – Ред.) наголосив на необхідності подальшого розвитку тактичного і стратегічного співробітництва та взаємодії між двома країнами у сфері оборони та безпеки, – йшлося у заяві.

Крім того, у вівторок президент Росії Володимир Путін закликав до поглиблення зв’язків у вітальному посланні Кіму з нагоди Дня національного визволення його країни.

У заяві, поширеній Кремлем, Путін сказав: Упевнений, що ми й надалі нарощуватимемо двостороннє співробітництво в усіх галузях на благо наших народів, в інтересах зміцнення стабільності та безпеки на Корейському півострові й у регіоні Північно-Східної Азії загалом.

За словами Путіна, саме в період звільнення Кореї від Японії і “суворого воєнного часу” було закладено основу для тісної взаємодії Москви та Пхеньяна.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у відповідь на це нагадав, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу раніше здійснював візит до Північної Кореї з метою забезпечення постачань зброї для допомоги російським військам, які воюють в Україні.

Джерело : The Guardian

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