У Британії затримали трьох російських шпигунів
Трьох громадян Болгарії, які проживали у Великій Британії понад 10 років, звинувачують у шпигунстві на користь Росії.
Як повідомляє BBC, фігурантів затримали в Лондоні ще у лютому, відтоді вони перебувають під вартою.
Їх звинувачують у володінні фальшивими документами, які використовувалися для “неправомірних намірів”.
Зокрема, у них виявили паспорти, посвідчення особи та інші документи громадян Великої Британії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.
Зазначається, що усі троє живуть у Великій Британії вже багато років, працювали на різних роботах і мешкали в заміських будинках.
Так, 45-річний Орлін Русєв переїхав до країни у 2009 році і три роки працював на технічних посадах у сфері фінансових послуг, має досвід ведення бізнесу в РФ.
Згідно з інформацією, яка зазначена у профілі Русєва в мережі LinkedIn, він володів бізнесом, пов’язаним з розвідкою сигналів, що передбачає перехоплення комунікацій або електронних сигналів. Чоловік стверджує, що колись був радником міністерства енергетики Болгарії.
41-річний Бізер Джамбазов і 31-річна Катрін Іванова, за словами сусідів, були парою. Джамбазов працював водієм у лікарні, а на сторінці Іванової в мережі LinkedIn вказано, що вона лаборант у приватному медичному бізнесі.
Подружжя переїхало до Великої Британії близько десяти років тому. Вони керували громадською організацією, що надавала послуги болгарам, зокрема, знайомила їх з “культурою і нормами британського суспільства”.
Крім цього, пара працювала у виборчих комісіях у Лондоні, які допомагали громадянам Болгарії голосувати на національних виборах за кордоном.
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