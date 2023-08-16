Чехія запровадила санкції проти головного будівельника ракет в Росії та його родини
Уряд Чехії наклав санкції на гендиректора російської корпорації Тактичне ракетне озброєння (КТРВ) Бориса Обносова. Компанія займається будівництвом військової техніки, зокрема ракет, якими РФ обстрілює Україну.
Такі дані містяться в оновленому санкційному переліку, який було опубліковано на сайті МЗС Чехії.
Окрім Обносова, до списку потрапили також його донька Ольга Зорікова та її чоловік Ростислав.
Ростислав Зоріков є постійним резидентом Чехії щонайменше з червня 2020 року й володіє там нерухомістю вартістю понад 100 млн крон. Цього року його бачили у Празі.
– Російський олігарх, який стоїть за виробництвом ракет, що вбивають невинних українців, повинен понести відповідальність. Так само, як і ті, хто насолоджується розкішшю в Чехії на гроші від торгівлі смертю, – прокоментував міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
За даними чеського уряду, Зорікови мали особисту вигоду від своїх зв’язків з Обносовим. Вони володіють і користуються елітною нерухомістю та автомобілями в Чехії. Крім того, Ользі Зоріковій належать 20% акцій КТРВ.
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