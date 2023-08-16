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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Чехія запровадила санкції проти головного будівельника ракет в Росії та його родини

Чехія запровадила санкції проти головного будівельника ракет в Росії та його родини
Фото: Getty Images

Уряд Чехії наклав санкції на гендиректора російської корпорації Тактичне ракетне озброєння (КТРВ) Бориса Обносова. Компанія займається будівництвом військової техніки, зокрема ракет, якими РФ обстрілює Україну.

Такі дані містяться в оновленому санкційному переліку, який було опубліковано на сайті МЗС Чехії.

Окрім Обносова, до списку потрапили також його донька Ольга Зорікова та її чоловік Ростислав.

Ростислав Зоріков є постійним резидентом Чехії щонайменше з червня 2020 року й володіє там нерухомістю вартістю понад 100 млн крон. Цього року його бачили у Празі.

– Російський олігарх, який стоїть за виробництвом ракет, що вбивають невинних українців, повинен понести відповідальність. Так само, як і ті, хто насолоджується розкішшю в Чехії на гроші від торгівлі смертю, – прокоментував міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

За даними чеського уряду, Зорікови мали особисту вигоду від своїх зв’язків з Обносовим. Вони володіють і користуються елітною нерухомістю та автомобілями в Чехії. Крім того, Ользі Зоріковій належать 20% акцій КТРВ.

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