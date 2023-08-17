Друга смерть за день: у Росії помер ще один генерал
У Рязанській області РФ помер колишній керівник Служби охорони на Кавказі (ФСО) Росії генерал-лейтенант Геннадій Лопирьов.
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА-Новости.
Відомо, що він перебував у виправній колонії № 3, де відбував покарання за звинуваченням в отриманні хабарів.
Зазначається, що у Лопирьова погіршився стан здоров’я і його терміново доставили в Рязанську обласну лікарню. Попри зусилля лікарів, врятувати генерала не вдалося. Від чого саме помер Лопирьов — не відомо.
Нагадаємо, що сьогодні у Росії також помер 57-річний генерал-полковник Геннадій Жидко, який у травні-липні 2022 року командував окупаційним угрупованням ЗС РФ в Україні.
Фото: Вiкiпедiя
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