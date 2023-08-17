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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Друга смерть за день: у Росії помер ще один генерал

Друга смерть за день: у Росії помер ще один генерал

У Рязанській області РФ помер колишній керівник Служби охорони на Кавказі (ФСО) Росії генерал-лейтенант Геннадій Лопирьов.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА-Новости.

Відомо, що він перебував у виправній колонії № 3, де відбував покарання за звинуваченням в отриманні хабарів.

Зазначається, що у Лопирьова погіршився стан здоров’я і його терміново доставили в Рязанську обласну лікарню. Попри зусилля лікарів, врятувати генерала не вдалося. Від чого саме помер Лопирьов — не відомо.

Нагадаємо, що сьогодні у Росії також помер 57-річний генерал-полковник Геннадій Жидко, який у травні-липні 2022 року командував окупаційним угрупованням ЗС РФ в Україні.

Фото: Вiкiпедiя

Армія Росії, Росія, Смерть
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
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