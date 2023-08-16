США домовляються з Іраном про припинення продажу безпілотників Росії – ЗМІ
США підштовхують Іран припинити продаж безпілотників Росії в межах обговорення більш широкої “неписаної домовленості” між Вашингтоном і Тегераном щодо деескалації напруженості.
Про це пише Financial Times.
За словами іранського чиновника і ще однієї особи, поінформованої про переговори, США хочуть, щоб Іран припинив постачання безпілотників, а також запасних частин для безпілотних літальних апаратів до Росії.
Зазначено, що адміністрація американського президента Джо Байдена порушувала це питання на непрямих переговорах у Катарі й Омані цього року.
Обговорення відбувалися паралельно з перемовинами про обмін ув’язненими, в результаті яких минулого тижня Тегеран перевів чотирьох ірано-американських громадян з в’язниці під домашній арешт.
Раніше заступник представника Держдепу США Ведант Пател повідомив, що військове партнерство між Росією та Іраном посилюється, підтримка держави-агресора у війні з Україною з боку офіційного Тегерану досі залишається найбільшою, попри наявні санкції проти РФ.
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