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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

США домовляються з Іраном про припинення продажу безпілотників Росії – ЗМІ

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

США підштовхують Іран припинити продаж безпілотників Росії в межах обговорення більш широкої “неписаної домовленості” між Вашингтоном і Тегераном щодо деескалації напруженості.

Про це пише Financial Times.

За словами іранського чиновника і ще однієї особи, поінформованої про переговори, США хочуть, щоб Іран припинив постачання безпілотників, а також запасних частин для безпілотних літальних апаратів до Росії.

Зазначено, що адміністрація американського президента Джо Байдена порушувала це питання на непрямих переговорах у Катарі й Омані цього року.

Обговорення відбувалися паралельно з перемовинами про обмін ув’язненими, в результаті яких минулого тижня Тегеран перевів чотирьох ірано-американських громадян з в’язниці під домашній арешт.

Раніше заступник представника Держдепу США Ведант Пател повідомив, що військове партнерство між Росією та Іраном посилюється, підтримка держави-агресора у війні з Україною з боку офіційного Тегерану досі залишається найбільшою, попри наявні санкції проти РФ.

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Джерело: Financial Times
Іран, Війна в Україні, Дрони, Росія, США
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