США намагаються переконати Іран не продавати дрони Росії – FT
Представники США вимагають від Ірану припинити продаж ударних дронів Росії, яка потім завдає за допомогою них ударів на території України. Це обговорюється в рамках так званої неписаної домовленості між Вашингтоном і Тегераном для деескалації напруженості.
За даними видання Financial Times із посиланням на поінформовані джерела, американська адміністрація порушила відповідне питання під час непрямих переговорів у Катарі та Омані у 2023 році.
Іранський посадовець та ще одна поінформована про переговори особа стверджують, що нібито США намагаються переконати Іран припинити продаж безпілотників та запасних частин дронів до Росії.
Водночас Тегеран офіційно заперечує інформацію про використання своїх дронів в Україні.
В Ірані зазначають, що нібито зверталися до Москви із закликом припинити застосовувати безпілотники іранського виробництва у війні проти України, однак США прагнуть рішучіших кроків від Тегерану.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко