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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Спочатку припиніть атаки на кордоні: Дуда відповів на заклик Лукашенка “покращити відносини”

Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

Якщо Білорусь дійсно хоче покращити відносини з Польщею, то спершу має припинити гібридні атаки на спільному кордоні.

На цьому наголосив президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом.

Так він відреагував на нещодавню заяву білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який раптово оголосив про наміри покращити відносини між країнами.

За словами Дуди, йдеться про сотні мігрантів, яких білоруський режим протягом багатьох місяців намагається незаконно переправити на територію Польщі.

– Це ні для кого не секрет, ми маємо відеодокази того, що ми небезпідставно називаємо гібридною атакою. Оскільки ніхто інший, як представники білоруських служб, білоруські офіцери брали участь у витісненні мігрантів до лінії кордону, – наголосив Дуда.

Він нагадав, що кордон Польщі з Білоруссю одночасно є кордоном Євросоюзу. А тому Варшава несе відповідальність перед союзниками.

Нещодавно Олександр Лукашенко заявив, що начебто готовий до покращення відносин із Польщею, оскільки “сусідів не вибирають”. Диктатор доручив своєму уряду, зокрема Міністерству закордонних справ, запропонувати західним сусідам “план добросусідства і миру”.

Раніше в Польщі не виключали можливості закриття кордонів із Білоруссю в разі провокацій з боку найманців ПВК Вагнера. Такі дії можуть бути узгоджені з Литвою та Латвією.

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Джерело: TVP Wilno, Polskie Radio 24

Анджей Дуда, Білорусь, Польща
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