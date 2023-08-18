”Тіньовий флот” Росії налічує 131 танкер, та експорт російської нафти продовжує падати – KSE

У червні 2023 року експорт російської нафти скоротився як у місячному, так і в річному еквіваленті, попри зростання світового попиту на нафту.

Про це йдеться у липневому випуску Russian Oil Tracker від експертів KSE Institute.

Як зазначають експерти, через зниження обсягів продажів доходи Кремля від експорту нафти скоротилися на $1,5 млрд у порівнянні з травнем цього року – до $11,8 млрд.

Втім, знижки на російську нафту та нафтопродукти відіграли ключову роль у збереженні високого попиту на ці товари.

Аналітики вказують, що за червень 2023 року експорт російської нафти скоротився приблизно на 600 тис. барелів на добу (порівняно з травнем 2023), або ж 300 тис. барелів на добу в річному вимірі. У червні загальні доходи Кремля від експорту сировини та продуктів у річному вимірі знизилися на 45%, проте все ще перевищують показники до повномасштабного вторгнення.

У місячному вимірі експорт нафти морем знизився на 12,1% та на 1,9% у річному, тоді як експорт нафтопродуктів знизився у порівнянні з травнем на 2,8%, але у річному вимірі зріс на 2,1%.

Експерти прогнозують, що доходи від експорту нафти з Росії зростуть на $2 млрд у липні через зростання світових цін на нафту та зменшення дисконту на російський основний експортний сорт Urals щодо Brent.

– Попри всі зусилля зі збільшення свого “тіньового флоту”, РФ досі значно залежить від західних морських послуг, – йдеться у звіті KSE за липень.

За даними експертів, страхове покриття P&I Club варіюється в залежності від порту відвантаження. Так, у червні 62% експорту сирої нафти з портів Чорного моря було відправлено танкерами зі страхуванням P&I Club, тоді як лише 12% постачань сирої нафти з портів Тихого океану отримали страхування компаній P&I Club.

Станом на сьогодні KSE Institute оцінює російський “тіньовий флот” у 131 танкер, вік 99 з яких перевищує 15 років.

– У червні 2023 року на тіньовий флот припадало близько 1,7 млн барелів на добу експорту сирої нафти та 0,8 млн барелів на добу нафтопродуктів. Кораблі становлять суттєву екологічну небезпеку для узбережжя європейських країн, здійснюючи навігацію зокрема у данських протоках, – йдеться у повідомленні.

Експерти KSE Institute вважають, що оператори “тіньового флоту” Росії не мають фінансових можливостей для покриття можливих витрат на очищення у разі розливу нафти поблизу узбережжя ЄС.

Також аналітики вказують, що протягом червня 2023 року ціни на нафту сортів Urals та Arctic залишалися на рівні $52-53 за барель, що дозволяло відвантажувати їх зі страховкою P&I.

У дослідженні наголошується, що ціни на нафту марки ESPO, яка постачається західними морськими службами, залишаються значно вищими за цінову стелю (price cap).

– Цей факт вказує на слабке дотримання чинних обмежень. Проте участь західних компаній у постачанні російської сирої нафти з тихоокеанських портів продовжує знижуватися, – зазначають експерти.

Водночас після початку дії ембарго країн ЄС і G7 на імпорт російської нафти морем, Індія стала найбільшим покупцем російської сирої нафти, зі зростанням імпорту сировини до понад 2 млн барелів на добу в березні-квітні 2023 року. Крім того, після впровадження ембарго ЄС на постачання російських нафтопродуктів у лютому 2023 року, Туреччина є великим імпортером вказаної категорії товарів.

За прогнозами KSE Institute, за чинних обмежень цін на нафту та санкцій, але ретельнішого дотримання санкційного режиму, нафтові доходи РФ скоротяться до $153 млрд і $144 млрд у 2023 і 2024 роках відповідно.

Це призведе до подальшого зниження цінової стелі на російську нафту до $50 за барель, а отже річний прибуток Кремля знизиться до $114 млрд і $64 млрд у 2023-24 роках відповідно.

Втім, зазначають експерти, за слабкого дотримання чинного режиму санкцій, доходи РФ від експорту нафти та нафтопродуктів протягом наступних двох років можуть досягти $175 млрд і $188 млрд.

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