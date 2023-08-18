Увесь Ліван залишився без світла через борги перед енергокомпанією

Вчора, 16 серпня, електроенергетична корпорація Лівану (EDL) оголосила, що дві електростанції припинили роботу з фінансових причин, що призвело до відключення електроенергії по всій країні.

Корпорація повідомила, що оператор, компанія Primesouth, поінформувала її про призупинення роботи електростанцій Deir Aamar та Zahrani через несплату операційної компанії в іноземній валюті.

Як пише Middle East Monitor, необхідна сума погашення боргу становить щонайменше $10 млн.

За повідомленням турецького інформагентства Anadolu, відключення електроенергії тривало дві години вранці та дві години ввечері. Однак нестабільний характер енергопостачання в Лівані означає, що більшість населення отримує електроенергію від приватних генераторів, а не покладається на державні електростанції.

– Згідно з механізмом, встановленим Banque du Liban, доходи установи від збору рахунків за електроенергію в ліванських фунтах переводяться в долари, але це не робиться з 25 травня. Хоча з доходів корпорації в ліванських фунтах доступна сума в розмірі 2,517 млрд ліванських фунтів, що становить понад $37 млн, її не було переказано, – пояснили в EDL.

У корпорації зазначили, що електростанції в Дейр-Аамарі та Захрані “є єдиними двома тепловими електростанціями, які в даний час підключені до національної електричної мережі, враховуючи виняткові обставини, що склалися в країні, оскільки вони постачають близько 550 мегават”.

У повідомленні зазначається, що призупинення “призведе до зупинки виробничих потужностей корпорації, а отже, електричну мережу буде повністю відключено, тож електроенергія не постачатиметься споживачам”.

Частота відключень електроенергії в Лівані різко зросла два роки тому через економічну кризу та нездатність уряду забезпечити іноземну валюту для імпорту палива.

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