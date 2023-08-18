Молдова має наміри допомагати Україні з транзитом зерна – Санду

Уряд Молдови планує допомогати Україні з транзитом зерна. Наразі планують знайти рішення, яке сприятиме експорту українського збіжжя різним країнам.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду в коментарі іноземним журналістам. Вона зазначила, що країна пропонувала Україні допомогу з транзитом зерна від початку повномасштабної війни.

– Не лише зараз, коли дунайські порти бомбили. Це складна тема. Ми намагаємося знайти рішення, – стверджує посадовиця.

Наразі Молдова веде переговори з Україною, Румунією та Європейською комісією. Це допоможе узгодити інтереси фермерів з цих країн та забезпечити транзит зерна з України, вважає Санду.

Одне з рішень – це швидкі інвестиції в транспортну та військово-морську інфраструктуру для збільшення пропускної спроможності на цей період. Президентка Молдови зазначила, що уряд хоче збільшити власний експорт та інфраструктуру – це можна зробити завдяки залученню ресурсів Євросоюзу.

Вона визнала, що на території Молдови недостатньо розвинена залізнична та морська інфраструктура. Тепер ситуація ускладнилася через надходження великих обсягів продовольства з України.

Санду наголосила, що Україні необхідно зараз допомагати. Проте уряд вжив відповідних заходів для підтримки молдавських виробників, запевняє вона.

Джерело: RFI

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