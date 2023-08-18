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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Повідомлено про підозру російському олігарху, який вивів активи українського банку з-під оподаткування

ВВП гроші
Фото: Pixabay

Російському олігарху,  колишньому бенефіціарному  власнику українського приватного банку, повідомили про підозру. Наприкінці липня цього року уряд націоналізував зазначений банк.

За даними Офісу генерального прокурора України, російський олігарх, який має громадянство РФ та Ізраїлю, контролює діяльність міжнародної фінансово-промислової групи, до складу якої входять кіпрські компанії, а також раніше – український приватний банк.

Він вивів активи банку під виглядом виплати роялті за використання торговельних знаків, які раніше належали материнському банку в РФ, залучивши підконтрольних йому засновників та керівників цих компаній.

У 2021 році право власності на ці торговельні знаки переоформили на кіпрського нерезидента для забезпечення можливості застосування умов пільгового оподаткування, забезпечивши навмисне ухилення від сплати податків в Україні.

Підконтрольні йому керівники офшорних компаній підробили офіційні та реєстраційні документи українського товариства, зокрема, попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав – частки в статутному капіталі цього товариства.

Його директором стала підставна та підконтрольна олігарху особа. Так керівники офшорних компаній сприяли російському олігарху. Наразі власник банку перебуває за межами України. Проти нього застосували персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції.

Під час розслідування наклали арешт на рахунки п’яти кіпрських компаній, на яких обліковано коштів на загальну суму 469,4 млн грн, цінні папери – 12,2 млрд грн, корпоративні права – понад 3,4 млн грн, а також 738 об’єктів нерухомості, належних банку.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Банк, Війна в Україні, Гроші, Кіпр, Податки, санкції
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