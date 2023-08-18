Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Світ
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У порту Новоросійська вирує масштабна пожежа: небо затягнув чорний дим

У порту Новоросійська вирує масштабна пожежа: небо затягнув чорний дим

18 серпня у місті Новоросійськ Краснодарського краї РФ спалахнула масштабна пожежа на території порту.

Повідомляється, що горять дерев’яні палети у вантажному терміналі. Площа пожежі становить 1,3 тис. кв. м.

На відео видно, як над містом здіймається і тягнеться густий чорний дим.

Більше подробиць поки немає.

Нагадаємо, що цієї ночі у Москві чули звуки вибухів. Повідомляли про дрони, працювала протиповітряна оборона. Очевидці помітили, що дрони летіли в район Москва-Сіті.

Пожежа, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вночі в Москві було тривожно: жителі чули звуки вибухів
У порту Новоросійська вирує масштабна пожежа: небо затягнув чорний дим
Туреччина застерегла РФ від втручання у судноплавство в Чорному морі
Чорноморський флот росії
”Тіньовий флот” Росії налічує 131 танкер, та експорт російської нафти продовжує падати – KSE
У порту Новоросійська вирує масштабна пожежа: небо затягнув чорний дим
У Волгограді спалахнула пожежа на металургійному заводі Красний октябрь
Волгоград пожежа
Поставили на “провітрювання”. Гуменюк розповіла, як зараз працює Кримський міст
керченський міст
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (18.08.2023)
У порту Новоросійська вирує масштабна пожежа: небо затягнув чорний дим
Історія боротьби за свободу та кохання: прем’єра фільму Довбуш
У порту Новоросійська вирує масштабна пожежа: небо затягнув чорний дим
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході
У порту Новоросійська вирує масштабна пожежа: небо затягнув чорний дим
Судді МастерШефа влаштували обід у центрі Recovery: чим частували воїнів на реабілітації
МастерШеф на Recovery
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь