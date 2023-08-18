У порту Новоросійська вирує масштабна пожежа: небо затягнув чорний дим
18 серпня у місті Новоросійськ Краснодарського краї РФ спалахнула масштабна пожежа на території порту.
Повідомляється, що горять дерев’яні палети у вантажному терміналі. Площа пожежі становить 1,3 тис. кв. м.
На відео видно, як над містом здіймається і тягнеться густий чорний дим.
Більше подробиць поки немає.
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