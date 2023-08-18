Вбивала недоношених немовлят та співчувала батькам. У Британії медсестру засудили до довічного ув’язнення

Медсестру неонатального відділення Люсі Летбі, яку прозвали найстрашнішим дитячим серійним убивцею в сучасній британській історії, визнали винною у вбивстві семи немовлят і замаху на вбивство ще шістьох новонароджених.

Як повідомляє The Guardian, 33-річна Люсі Летбі була засуджена за “наполегливе, розважливе і холоднокровне” вбивство недоношених дітей у відділенні, де вона працювала в лікарні Графині Честер на північному заході Британії.

За даними слідства, серед її жертв були дві трійні, та дівчинка, яка народилася на 10 тижнів раніше терміну, яку Летбі вбила лише з четвертої спроби.

Під час оголошення вироку вбиті горем батьки задихалися і плакали, а сама Летбі відмовилася повертатися до суду, щоб почути наступні вироки, втім, на попередньому слуханні схилила голову і ридала.

У суді експерти довели, що медсестра відділення інтенсивної терапії вводила дітям інсулін, повітря або накачувала молоко. Частіше за все, вона робила це під час нічних змін, коли батьків немовлят не було поруч.

Після холоднокровних убивств Летбі шукала сім’ї батьків своїх жертв у Facebook і соціальних мережах та відправляла їм листівки зі співчуттями.

Коли випадки смертності дітей стали частішати, у лікарні почали щось підозрювати та перевели медсестру з нічних змін.

Свої злочини вона скоїла у період з 2012 по 2016 рік. Затримали медсестру у 2017, після того, як одна з матерів застукала її на гарячому, під час чергової спроби вбити немовля.

Під час обшуку в будинку Люсі Летбі в Честері слідчі виявили медичні записи, в яких докладно описувалося, які ліки й кому вона вводила.

Нині понад 70 детективів продовжують розслідувати інші випадки смертей передчасно народжених малюків, щоб з’ясувати, чи причетна до них медсестра.

Присяжні радилися 20 днів і згодом визнали Люсі Летбі винною в страшних злочинах. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Раніше ми розповідали, що Алек Болдвін може отримати ще одне звинувачення в ненавмисному вбивстві після нових подробиць розслідування загибелі української режисерки Галини Гатчинс.

Джерело : The Guardian

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