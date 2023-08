Відмова від газу з РФ: Євросоюз достроково заповнив сховища на 90%

Країни Європейського Союзу з випередженням графіка заповнили свої газові сховища на 90%.

Як зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, це допоможе блоку безпечно пройти зимовий період.

Глава Єврокомісії додала, що ЄС продовжить працювати над залученням різноманітніших джерел енергії на майбутнє.

The EU’s gas storage has reached 90%, well ahead of schedule.

This will help us be safe this winter.

Together, we are weaning ourselves off Russian gas.

And we keep working in parallel on more diverse energy supplies for the future.#REPowerEU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2023