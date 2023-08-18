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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Відмова від газу з РФ: Євросоюз достроково заповнив сховища на 90%

Газ, Євросоюз, РФ
Фото: Depositphotos

Країни Європейського Союзу з випередженням графіка заповнили свої газові сховища на 90%.

Як зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, це допоможе блоку безпечно пройти зимовий період.

– Запаси газу в ЄС досягли 90% значно раніше запланованого терміну. Це допоможе нам бути в безпеці цієї зими. Разом ми відмовляємося від російського газу, – наголосила вона.

Глава Єврокомісії додала, що ЄС продовжить працювати над залученням різноманітніших джерел енергії на майбутнє.

За останніми даними компанії Gas Infrastructure Europe, Євросоюз досягнув мети щодо заповнення газосховищ на 90% приблизно на 2,5 місяця раніше, ніж планувалося. Крайній термін становив 1 листопада.

Згідно з новими правилами зберігання газу, які ЄС затвердив минулого року, країни-члени блоку мають щороку заповнювати свої газосховища на 90% до початку листопада.

Європейський Союз вжив низки заходів після енергетичної кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ в Україну, щоб краще підготуватися до зими. Йдеться, наприклад, про зниження споживання газу на 18% із серпня 2022-го по травень 2023 року. Цю норму продовжили ще на рік.

Крім того, поступово відмовляючись від газу з РФ, блок активно шукав альтернативні джерела поставок.

Також відбуваються спільні закупівлі газу через Енергетичну платформу ЄС. Блок хоче зробити постійними такі закупівлі. Вони стали антикризовим заходом після відмови від імпорту з РФ.

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Газ-труби

Джерело: Єврокомісія
Єврокомісія, Європейський Союз, Газ, зима, Росія, Урсула фон дер Ляєн
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