єЧерга для пасажирських автобусів: зміняться умови в деяких пунктах пропуску
Проєкт єЧерга стане доступним у тестовому режимі для пасажирських автобусів у деяких пунктах пропуску. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
За даними ДПСУ, з понеділка, 21 серпня, крім пунктів пропуску Ягодин – Дорогуськ та Устилуг – Зосин, рух автобусів регулярних і нерегулярних рейсів буде можливий лише за записом в Електронній черзі перетину кордону на таких пунктах пропуску:
- Краківець – Корчова (Львівська область);
- Шегині – Медика (Львівська область);
- Порубне – Сірет (Чернівецька область);
- Мамалига – Крива (Чернівецька область).
Ще з середи, 23 серпня, до цих пунктів пропуску додасться Чоп – Захонь (Закарпатська область). В Укртрансбезпеки зазначають, що перетин кордону тут буде можливий лише за записом в електронній черзі на сайті echerha.gov.ua.
Пасажирським перевізникам, що зареєструвалися в онлайн-черзі, варто приїздити до пункту пропуску в передбачений автобусним маршрутом час. У тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів.
Для бронювання місця в єЧерзі водію автобуса потрібно:
- на сайті echerha.gov.ua натиснути Стати в чергу;
- обрати Автобус та натиснути Стати в чергу;
- обрати пункт пропуску;
- заповнити дані водія, автобуса;
- перевірити всі внесені дані та натиснути Стати в чергу.
Важливо, що водій автобуса може продовжити чергу один раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу.
Відомості про водія чи транспортний засіб можна змінити лише один раз, але місце в черзі буде збережене.
Проєкт Електронна черга перетину кордону реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Державною службою з безпеки на транспорті, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, Державною митною службою та ДПСУ за підтримки USAID/UK aid проєкту Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS.
Джерело: Укртрансбезпека
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