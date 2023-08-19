Небо стало червоним: у Канаді вирують масштабні лісові пожежі

У Північно-Західних територіях Канади вирують масштабні пожежі, через які багатьом мешканцям довелося евакуюватися.

Як повідомляє CNN, накази про евакуацію віддали у канадському місті Єллоунайф, де проживає близько 20 тис. людей, а також у кількох населених пунктах на північному-заході. Повідомляється, що масштабна пожежа насувається на місто та головну магістраль.

У соцмережах публікують відео, на якому повітря в регіоні забарвилося у криваво-червоний колір.

Зазначається, що дим від масштабних пожеж у Канаді докотився до США, принісши з собою шкідливе забруднення і погіршивши якість повітря.

— Ми продовжимо зосереджуватися на допомозі найбільш вразливим верствам населення і будемо там стільки, скільки буде потрібно, – сказав міністр оборони Білл Блер.

За словами міністра у справах муніципалітету та громад Шейна Томпсона, надзвичайний стан дозволяє виділити більше ресурсів для гасіння понад 230 активних пожеж.

Влітку 2023 року внаслідок пожеж у Північно-Західних територіях згоріло понад 2 млн гектарів лісу. Наразі по всій території активні 236 лісових пожеж, тож цифра, ймовірно, зросте.

Цьогоріч пожежі охопили частини майже всіх 13 провінцій і територій Канади. Для боротьби з вогневою стихією залучали армійські підрозділи.

Джерело : CNN

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