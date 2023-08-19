Небо стало червоним: у Канаді вирують масштабні лісові пожежі
У Північно-Західних територіях Канади вирують масштабні пожежі, через які багатьом мешканцям довелося евакуюватися.
Як повідомляє CNN, накази про евакуацію віддали у канадському місті Єллоунайф, де проживає близько 20 тис. людей, а також у кількох населених пунктах на північному-заході. Повідомляється, що масштабна пожежа насувається на місто та головну магістраль.
У соцмережах публікують відео, на якому повітря в регіоні забарвилося у криваво-червоний колір.
#WATCH Wildfire smoke turns sky red in Fort Smith #NorthwestTerritories#Wildfire #Canada #FortSmith #Fire #Climate #ForestFire #Weather #Viral #Fire #Firefighters pic.twitter.com/JnyxFsE0Vd
— Nitesh rathore (@niteshr813) August 16, 2023
Зазначається, що дим від масштабних пожеж у Канаді докотився до США, принісши з собою шкідливе забруднення і погіршивши якість повітря.
— Ми продовжимо зосереджуватися на допомозі найбільш вразливим верствам населення і будемо там стільки, скільки буде потрібно, – сказав міністр оборони Білл Блер.
За словами міністра у справах муніципалітету та громад Шейна Томпсона, надзвичайний стан дозволяє виділити більше ресурсів для гасіння понад 230 активних пожеж.
More footage from Kelowna BC#Kelownafire #BritishColumbia #BC #Canada #Fire #wildfire pic.twitter.com/yNQM59Ie7K
— T R U T H P O L E (@Truthpole) August 18, 2023
Влітку 2023 року внаслідок пожеж у Північно-Західних територіях згоріло понад 2 млн гектарів лісу. Наразі по всій території активні 236 лісових пожеж, тож цифра, ймовірно, зросте.
Цьогоріч пожежі охопили частини майже всіх 13 провінцій і територій Канади. Для боротьби з вогневою стихією залучали армійські підрозділи.
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