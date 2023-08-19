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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Швеція сконцентрується на ремонті й підтримці переданій Україні військової техніки – прем’єр

Швеція сконцентрується на ремонті й підтримці переданій Україні військової техніки – прем’єр
Фото: Офіс президента

Уряд Швеції продовжить передавати політичну, військову, гуманітарну та фінансову підтримку Україні весь час, скільки буде необхідно для захисту від повномасштабної російської агресії.

Про це заявив у Стокгольмі після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Він нагадав, що шведський уряд нещодавно виділив 13-й військовий пакет допомоги Україні, який цього разу буде сконцентрований на ремонті та підтримці вже забезпечених можливостей.

– Це CV-90, танки Leopard, а також артилерійські системи. Звичайно, запасні частини та боєприпаси. Також цей обсяг охоплює складову розмінування, – зазначив Крістерссон.

Прем’єр Швеції зазначив, що нещодавно вже було ініційовано інший довготривалий проєкт військової підтримки України.

Зокрема, йдеться про підписану декларацію між Швецією та Україною, яка стосується спільного виробництва бойових машин піхоти CV-90.

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Війна в Україні, Військова техніка, Танки для України, українські військові, Швеція
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