У Латвії затримали таксиста, що збирав дані на користь Росії
У Латвії затримала водія таксі, якій підозрюється у шпигунстві на користь Російської Федерації.
Про це повідомляє латвійське агентство Delfi з посиланням на Службу держбезпеки Латвії.
За даними правоохоронців, підозрюваний, який є учасником Telegram-каналу “Антифашисти Прибалтики”, систематично та цілеспрямовано збирав і надавав учасникам спільноти дані, що могли б бути використані проти інтересів нацбезпеки Латвії.
– За місцем проживання чоловіка було виявлено кілька засобів масової інформації, а також символи, що підтверджують його прокремлівські ідеологічні переконання, – такі як прапори Росії та СРСР. 17 серпня суд наклав арешт на підозрюваного як запобіжний захід безпеки за наполяганням СДБ, – йдеться у повідомленні.
Служба держбезпеки Латвії додала, що в рамках розслідування було встановлено, що зазначений громадянин регулярно спілкувався з членами злочинної організації “Антифашисти Прибалтики”.
За даними СДБ, чоловік “направив їм інформацію про персонал і техніку збройних сил союзних держав, інфраструктуру Ризького порту та аеропорту, нафтові термінали, полігон безпілотників, а також інші стратегічно важливі об’єкти на території Латвії”.
Обвинуваченого підозрюють у передачі спільноті “інформацію про осіб і компанії в Латвії, які підтримують Україну і виступають проти російської агресії”.
– Зазначені дії таксист виконував як за власною ініціативою, так і під час виконання конкретних завдань організації “Антифашисти Прибалтики”. Збору інформації сприяла робота таксистом, яка давала йому змогу відносно безперешкодно перебувати поруч з аеропортом, портом та іншими стратегічно важливими об’єктами, – йдеться у повідомленні.
Раніше британське видання The Guardian повідомляло, що Російська Федерація частіше почала звертатись до своїх неофіційних агентів в західних країнах, щоб відновити шпигунський потенціал, втрачений після 24 лютого 2022 року.
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