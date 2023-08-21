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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ідіть і оплатіть рахунок цих ідіотів: в Албанії під час візиту Мелоні стався скандал з італійськими туристами

премʼєрка Італії Джорджія Мелоні
Фото: Getty Images

Албанія цього року дуже популярна серед італійців завдяки своїм цінам на відпочинок. Але не всі мандрівники ведуть себе як годиться.

Так, у місті Берат італійці втекли з ресторану, не заплативши. Це сталося саме тоді, коли прем’єрка Італії Джорджія Мелоні приїхала в Албанію на запрошення тутешнього прем’єра Еді Рами.

Вона прочитала у новинах про негідну поведінку італійців та не залишилась осторонь.

– Ідіть і оплатіть рахунок цих ідіотів, будь ласка, – нібито сказала Мелоні італійському послу в Албанії. Принаймні так передав її слова прем’єр Рама.

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Франческо Лоллобріжида, міністр сільського господарства Італії і родич Мелоні, зазначив, що це було питанням національного престижу.

– Вона запропонувала оплатити рахунок. Посол якраз повертався до Тірани і міг це зробити. Кілька нечесних осіб не повинні ганьбити націю чесних людей, – сказав він.

Пан Рама заявив в інтерв’ю минулого тижня, що Албанія очікує прийняти цього року близько 500 тисяч італійців. Багато хто з них відмовився від відпочинку вдома через високі ціни і натомість вирушив на дешевші Балкани.

Джерело: ВВС
Італія, Відпочинок, ресторан
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