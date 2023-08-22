Німеччина отримала запит України на обладнання для розмінування – Бербок
Український уряд звернувся до Німеччини з проханням надати спеціальне обладнання для розмінування територій, що прискорить контрнаступ Сил оборони.
Про це повідомила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на пресконференції в Берліні.
За її словами, величезні території, заміновані російськими окупаційними військовими на південному сході України, стримують просування українських військових.
– Зараз ми обговорюємо, як ми можемо задовольнити цей запит, не тільки як німці, але разом з іншими партнерами, – наголосила глава МЗС Німеччини.
Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що після масштабного вторгнення Росії Україна стала найбільш замінованою країною на світі, а ЗСУ страждають від критичної нестачі людей і техніки, здатних розмінувати лінію фронту, через великі втрати в інженерних бригадах.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і попри пережите пекло планує повернутися на службу.Христина Гавриш