Німеччина отримала запит України на обладнання для розмінування – Бербок

Український уряд звернувся до Німеччини з проханням надати спеціальне обладнання для розмінування територій, що прискорить контрнаступ Сил оборони.

Про це повідомила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на пресконференції в Берліні.

За її словами, величезні території, заміновані російськими окупаційними військовими на південному сході України, стримують просування українських військових.

– Зараз ми обговорюємо, як ми можемо задовольнити цей запит, не тільки як німці, але разом з іншими партнерами, – наголосила глава МЗС Німеччини.

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що після масштабного вторгнення Росії Україна стала найбільш замінованою країною на світі, а ЗСУ страждають від критичної нестачі людей і техніки, здатних розмінувати лінію фронту, через великі втрати в інженерних бригадах.

Джерело : The Guardian

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