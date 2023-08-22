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Юлія Соколова, редакторка стрічки

РФ спотворює історію, поширює теорії змови та дезінформацію: заява Єврокомісії

Єврокомісія
Фото: Pexels

Росія повернула повномасштабну війну на європейський континент, намагається спотворити історію та поширює теорії змови, щоб підірвати демократію.

Про це йдеться в заяві Європейської комісії до 23 серпня – Європейського дня пам’яті жертв сталінізму та нацизму.

Із спільною заявою виступили віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова та комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Вони зазначили, що в лютому минулого року Європа та весь світ з жахом спостерігали, як російський диктатор Володимир Путін повернув на континент війну, переслідування та незаконну окупацію.

– Державний апарат РФ спотворює історію та поширює теорії змови з метою отруїти наші демократії зловмисною дезінформацією. Ми продовжимо нашу роботу з просування історичної обізнаності та надання фактів для усунення таких спотворень, де б ми їх не виявили, – наголошується в заяві.

Єврокомісари нагадали, що сьогодні українці борються за мир та демократію. Вони запевнили, що Євросоюз підтримуватиме нашу державу стільки, скільки буде потрібно, оскільки йдеться про “захист наших демократій”.

– Наша свобода не підлягає обговоренню, як і свобода України, – зазначається в заяві.

На думку єврокомісарів, попри те, що в Європі знову гинуть люди під час війни, історія може дати певну надію.

Вони нагадали, що після Другої світової війни вдалося побудувати мирну Європу, “союз демократій”. Були створені демократичні інститути в країнах, які донедавна “перебували під задушливим ярмом авторитаризму”.

– Ми подолали війну та пригноблення, щоб жити як вільні та рівні громадяни в Союзі, побудованому на мирі, демократії, верховенстві закону та основних правах… Нехай цей день стане постійним нагадуванням про нашу відповідальність за підтримку миру, демократії та всіх цінностей, на яких було засновано Європейський Союз, – сказано в заяві.

Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму щороку припадає на 23 серпня. Саме цього дня в 1939 році був підписаний пакт Молотова – Ріббентропа між нацистською Німеччиною та СРСР. Цей документ став передвісником Другої світової війни. Він передбачав поділ Європи на так звані сфери впливу між СРСР та нацистською Німеччиною і відкрив шлях для вторгнення до Польщі 1 вересня 1939 року.

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Джерело: Єврокомісія
Єврокомісія, Європейський Союз, Війна в Україні, Російська агресія
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