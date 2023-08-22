У Москві та області знову зранку вибухи: що відомо

Сьогодні вночі, 22 серпня, у Москві та Підмосков’ї знову було неспокійно – жителі чули вибухи. Попередньо, є влучання ударного БпЛА.

Вибухи було чути у московському районі Строгино та у Красногорську, що у Підмосков’ї. У Красногорську у квартирах місцевих повилітали вікна.

А момент прильоту навіть потрапив на відео.

В аеропортах Внуково і Домодєдово припинили польоти, оголошено режим Ковер.

За повідомленнями російських ЗМІ, видніється дим біля будівлі уряду Московської області, один із БпЛА впав на шосе.

Губернатор Підмосков’я Андрій Воробйов заявив, що сьогодні вночі нібито два безпілотники було перехоплено ППО: у Часцях в Одинцовському міському окрузі і в Красногорську, у Павшинській заплаві.

За словами Воробйова, нібито загорянь немає.

Фото: ASTRA

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