Хто замінив Суровікіна: росЗМІ злили ім’я генерала, відповідального за удари по Україні

Російські пропагандисти з посиланням на джерела повідомляють, що генерала Сергія Суровікіна справді зняли з посади головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ.

А тимчасовим виконувачем обов’язків призначено його першого заступника і начальника штабу ПКС генерала Віктора Афзалова.

За інформацією з відкритих джерел, Афзалов брав безпосередню участь у плануванні та організації повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року.

Крім того, саме він відповідальний за планування ракетних ударів по цивільних та енергетичних об’єктах.

Від також командував 11 армією ВПС і протиповітряною обороною.

Суровікін командував ПКС із 31 жовтня 2017 року, а із жовтня 2022-го він також відповідав за війну РФ проти України, проте у січні 2023 року його зняли з цієї посади.

Тиждень тому у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що російського генерала Сергія Суровікіна, якого вважають союзником засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, нібито відсторонили від керівної ролі у повномасштабній війні проти України та взяли під домашній арешт.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.