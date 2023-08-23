На місці Ту-22М3 – чорна пляма: з’явились супутникові фото авіабази РФ у Сольцях після удару
Супутникові знімки показали наслідки атаки на російську авіабазу Сольці в Новгородській області, де стояли російські бомбардувальники Ту-22М3.
Відповідні фото публікує британський телеканал Sky News із посиланням на компанію Planet Labs PBC, яка зробила знімки.
В останні кілька днів у мережі обговорюється інформація про напад українського безпілотника на російську авіабазу, який нібито мав місце.
Після повідомлень про вибухи, Москва повідомила, що в суботу, 19 серпня, український безпілотний літальний апарат завдав удару по новгородській авіабазі Сольці, знищивши один із бойових літаків.
Тепер на супутникових знімках, опублікованих компанією Planet Labs PBC, видно наслідки удару.
Судячи з усього, 16 серпня на пероні авіабази були припарковані 10 стратегічних бомбардувальників Ту-22М.
До 21 серпня – через два дні після атаки – всі ці бомбардувальники полетіли.
На одному з перонів, де був припаркований один із Туполевих, виднілася велика чорна пляма, яка, ймовірно, є наслідком атаки.
Раніше міністерство оборони Великої Британії заявляло, що атака, найімовірніше, була здійснена з території Росії і, ймовірно, знищила надзвуковий дальній бомбардувальник Ту-22М3, що має можливість переносити ядерну зброю.
За даними України, Росія використовувала Ту-22М3 для бомбардувань складів із боєприпасами на території України.
Західні військові експерти вважають, що російська армія має приблизно 60 таких літаків.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш