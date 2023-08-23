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Ілля Нежигай, редактор стрічки

На місці Ту-22М3 – чорна пляма: з’явились супутникові фото авіабази РФ у Сольцях після удару

На місці Ту-22М3 – чорна пляма: з’явились супутникові фото авіабази РФ у Сольцях після удару
Фото: Факти ICTV

Супутникові знімки показали наслідки атаки на російську авіабазу Сольці в Новгородській області, де стояли російські бомбардувальники Ту-22М3.

Відповідні фото публікує британський телеканал Sky News із посиланням на компанію Planet Labs PBC, яка зробила знімки.

В останні кілька днів у мережі обговорюється інформація про напад українського безпілотника на російську авіабазу, який нібито мав місце.

Після повідомлень про вибухи, Москва повідомила, що в суботу, 19 серпня, український безпілотний літальний апарат завдав удару по новгородській авіабазі Сольці, знищивши один із бойових літаків.

Тепер на супутникових знімках, опублікованих компанією Planet Labs PBC, видно наслідки удару.

Судячи з усього, 16 серпня на пероні авіабази були припарковані 10 стратегічних бомбардувальників Ту-22М.

Наслідки атаки по Ту-22м3: з'явилися супутникові знімки авіабази РФ у Сольцях

Авіабаза Сольці до вибуху / Фото : Planet Labs

До 21 серпня – через два дні після атаки – всі ці бомбардувальники полетіли.

На одному з перонів, де був припаркований один із Туполевих, виднілася велика чорна пляма, яка, ймовірно, є наслідком атаки.

Наслідки атаки по Ту-22м3: з'явилися супутникові знімки авіабази РФ у Сольцях

Авіабаза Сольці після вибуху / Фото : Planet Labs

Раніше міністерство оборони Великої Британії заявляло, що атака, найімовірніше, була здійснена з території Росії і, ймовірно, знищила надзвуковий дальній бомбардувальник Ту-22М3, що має можливість переносити ядерну зброю.

За даними України, Росія використовувала Ту-22М3 для бомбардувань складів із боєприпасами на території України.

Західні військові експерти вважають, що російська армія має приблизно 60 таких літаків.

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Джерело: Sky News
авіація РФ, Безпілотники, Вибух, Росія
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