Росіяни заявили про атаку БпЛА поблизу аеродрому Шайковка
Росіяни заявили про атаку безпілотників вдень 23 серпня і збиття дронів поблизу села Шайковка, що неподалік військового аеродрому.
Про це у Telegram повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша.
– Вдень на території Кіровського району, поблизу с. Шайковка, силами ППО було знищено два БпЛА, – йдеться у повідомленні.
Також Шапша стверджує, що постраждалих і руйнувань інфраструктури немає.
Нагадаємо, 21 серпня БпЛА атакували аеродром Шайковка у Калузькій області й пошкодили щонайменше один літак Ту-22М3.
За словами Андрія Юсова, атаку влаштували спецагенти, які виконали завдання в чіткій координації з ГУР.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш