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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Росіяни заявили про атаку БпЛА поблизу аеродрому Шайковка

БПЛА безпілотник
Фото: Depositphotos

Росіяни заявили про атаку безпілотників вдень 23 серпня і збиття дронів поблизу села Шайковка, що неподалік військового аеродрому.

Про це у Telegram повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша.

– Вдень на території Кіровського району, поблизу с. Шайковка, силами ППО було знищено два БпЛА, – йдеться у повідомленні.

Також Шапша стверджує, що постраждалих і руйнувань інфраструктури немає.

Нагадаємо, 21 серпня БпЛА атакували аеродром Шайковка у Калузькій області й пошкодили щонайменше один літак Ту-22М3.

За словами Андрія Юсова, атаку влаштували спецагенти, які виконали завдання в чіткій координації з ГУР.

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аеродром, Безпілотники, Дрони, Росія
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