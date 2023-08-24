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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Скільки літаків Ту-22М3 залишилося в Росії – відповідь розвідки

бомбардувальник Ту-22 Х-22 ракета
Фото: Getty Images

Останні операції проти російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 дозволили суттєво скоротити можливість ударів агресора ракетами Х-22 на території України. Загалом у повітряних операціях проти України беруть участь 436 літаків РФ.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі журналістам.

– Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це будуть одиниці. Ту-22 у них справних лишалося близько 31. Тепер 29, мінус ще два тих, які перебуватимуть на ремонті, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають, – звернув увагу керівник ГУР.

Буданов зазначив, що під час операцій на російських військових аеродромах Сольці та Шайковка повністю знищені два російські літаки, ще два – пошкоджені. Останні два з часом будуть відремонтовані – це потрібно розуміти, вважає він.

Керівник розвідки зазначив, що ГУР Міноборони України добре відомі люди з території Російської Федерації, які виконали ці завдання.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Кирило Буданов, літаки РФ, Міноборони України, Розвідка
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