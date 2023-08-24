Скільки літаків Ту-22М3 залишилося в Росії – відповідь розвідки
Останні операції проти російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 дозволили суттєво скоротити можливість ударів агресора ракетами Х-22 на території України. Загалом у повітряних операціях проти України беруть участь 436 літаків РФ.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі журналістам.
– Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це будуть одиниці. Ту-22 у них справних лишалося близько 31. Тепер 29, мінус ще два тих, які перебуватимуть на ремонті, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають, – звернув увагу керівник ГУР.
Буданов зазначив, що під час операцій на російських військових аеродромах Сольці та Шайковка повністю знищені два російські літаки, ще два – пошкоджені. Останні два з часом будуть відремонтовані – це потрібно розуміти, вважає він.
Керівник розвідки зазначив, що ГУР Міноборони України добре відомі люди з території Російської Федерації, які виконали ці завдання.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш