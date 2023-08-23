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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Росії розбився військовий літак: є загиблі

У Росії розбився військовий літак: є загиблі

У Тверській області розбився військовий літак РФ.

Про це пишуть росЗМІ.

Одні паблики пишуть, що, за непідтвердженими даними, 4 особи загинули, ще 3 постраждали. Інші росЗМІ стверджують, що загинули всі 7 осіб, які перебували на борту.

Чекаємо на підтвердження від Генштабу.

За попередніми даними, у Тверській області зазнав аварії літак Embraer ERG 135 з бортовим номером RA-02795. Він летів з боку Підмосков’я.

За даними Baza, літак належить Євгену Пригожину.

До речі, 15 серпня у Краснодарському краї Росії розбився військовий навчально-тренувальний літак L-39, унаслідок чого один член екіпажу загинув.

Фото: Baza

Війна в Україні, Літаки, літаки РФ, Росія
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