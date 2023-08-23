У Росії розбився військовий літак: є загиблі
У Тверській області розбився військовий літак РФ.
Про це пишуть росЗМІ.
Одні паблики пишуть, що, за непідтвердженими даними, 4 особи загинули, ще 3 постраждали. Інші росЗМІ стверджують, що загинули всі 7 осіб, які перебували на борту.
Чекаємо на підтвердження від Генштабу.
За попередніми даними, у Тверській області зазнав аварії літак Embraer ERG 135 з бортовим номером RA-02795. Він летів з боку Підмосков’я.
За даними Baza, літак належить Євгену Пригожину.
До речі, 15 серпня у Краснодарському краї Росії розбився військовий навчально-тренувальний літак L-39, унаслідок чого один член екіпажу загинув.
Фото: Baza
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш