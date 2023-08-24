Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
Яким буде навчання з 1 вересня 2023 в областях України
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Хто, крім Пригожина: Росавіація оприлюднила список загиблих в авіатрощі у Тверській області

Хто, крім Пригожина: Росавіація оприлюднила список загиблих в авіатрощі у Тверській області

Під час аварії приватного літака Embraer у Тверській області Росії загинули обидва ватажки приватної військової компанії Вагнера – Євгеній Пригожин та його права рука Дмитро Уткін із позивним Вагнер.

Про це свідчить перелік загиблих осіб, який оприлюднило російське Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація).

За даними російського офіційного відомства, серед загиблих 7 пасажирів та 3 членів екіпажу (два пілоти і бортпровідниця.

Так, за даними Росавіації, на борту бізнес-джета Embraer (EBM-135BJ) знаходились:

  • Пропустін Сергій;
  • Макарян Євгеній;
  • Тотмін Олександр;
  • Чєкалов Валерій;
  • Уткін Дмитро;
  • Матусєєв Микола;
  • Пригожин Євгеній.

Зокрема, в списку також фігурують імена трьох членів екіпажу: Лєвшин Олексій (командир), Карімов Рустам (другий пілот) і Распопова Христина (бортпровідниця).

Примітно, що серед пасажирів на літаку знаходився ще один заступник Пригожина – Валерій Чєкалов, який є начальником Служби безпеки Вагнера.

Нагадаємо, перші відомості про авіакатастрофу приватного літака в Тверській області Росії з’явились ввечері 23 серпня.

Вже згодом з’явились перші повідомлення про смерть ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина разом із іншими командирами найманців.

Примітно, що ця подія відбулася рівно через два місяці після початку вагнерівцями військового заколоту, захоплення Ростова і подальшої ходи на Москву.

Читайте також
Оприлюднено відео авіатрощі літака з Пригожиним
Пригожин

Володимир Путін, ПВК Вагнера, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Загострення боротьби за владу в РФ: аналітики пояснили, що буде після смерті Пригожина
Хто, крім Пригожина: Росавіація оприлюднила список загиблих в авіатрощі у Тверській області
Оприлюднено відео авіатрощі літака з Пригожиним
Пригожин
У літаку, що розбився в Тверській області РФ, летів Євген Пригожин
Хто, крім Пригожина: Росавіація оприлюднила список загиблих в авіатрощі у Тверській області
Китай міг допомогти Росії облаштувати оборонні укріплення в Україні – WSJ
Хто, крім Пригожина: Росавіація оприлюднила список загиблих в авіатрощі у Тверській області
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
Хто, крім Пригожина: Росавіація оприлюднила список загиблих в авіатрощі у Тверській області
Ігри
Відео
З одного пекла в інше: героїчна історія жінки з Азовсталі, яка пережила російський полон

86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.

Христина Гавриш
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (23.08.2023)
Хто, крім Пригожина: Росавіація оприлюднила список загиблих в авіатрощі у Тверській області
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (23.08.2023)
Хто, крім Пригожина: Росавіація оприлюднила список загиблих в авіатрощі у Тверській області
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (23.08.2023)
Хто, крім Пригожина: Росавіація оприлюднила список загиблих в авіатрощі у Тверській області
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (23.08.2023)
Хто, крім Пригожина: Росавіація оприлюднила список загиблих в авіатрощі у Тверській області
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь