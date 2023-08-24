Хто, крім Пригожина: Росавіація оприлюднила список загиблих в авіатрощі у Тверській області

Під час аварії приватного літака Embraer у Тверській області Росії загинули обидва ватажки приватної військової компанії Вагнера – Євгеній Пригожин та його права рука Дмитро Уткін із позивним Вагнер.

Про це свідчить перелік загиблих осіб, який оприлюднило російське Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація).

За даними російського офіційного відомства, серед загиблих 7 пасажирів та 3 членів екіпажу (два пілоти і бортпровідниця.

Так, за даними Росавіації, на борту бізнес-джета Embraer (EBM-135BJ) знаходились:

Пропустін Сергій;

Макарян Євгеній;

Тотмін Олександр;

Чєкалов Валерій;

Уткін Дмитро;

Матусєєв Микола;

Пригожин Євгеній.

Зокрема, в списку також фігурують імена трьох членів екіпажу: Лєвшин Олексій (командир), Карімов Рустам (другий пілот) і Распопова Христина (бортпровідниця).

Примітно, що серед пасажирів на літаку знаходився ще один заступник Пригожина – Валерій Чєкалов, який є начальником Служби безпеки Вагнера.

Нагадаємо, перші відомості про авіакатастрофу приватного літака в Тверській області Росії з’явились ввечері 23 серпня.

Вже згодом з’явились перші повідомлення про смерть ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина разом із іншими командирами найманців.

Примітно, що ця подія відбулася рівно через два місяці після початку вагнерівцями військового заколоту, захоплення Ростова і подальшої ходи на Москву.

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