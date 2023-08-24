Путін не бере полонених. Літак Пригожина, ймовірно, збила російська ППО – FT
Літак, на борту якого, ймовірно, перебував ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин, міг бути збитий системою протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Financial Time.
Західний чиновник сказав, що у нього є інформація, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом. Водночас він не може підтвердити, чи був Пригожин на борту.
– Путін не бере полонених, — додав він.
У дописі пов’язаного з Вагнером каналу Grey Zone також стверджувалося, що літак був збитий російськими засобами протиповітряної оборони. Зазначено, що перед катастрофою місцеві жителі чули “дві характерні черги зенітного вогню”.
Увечері 23 серпня у Тверській області розбився літак. Серед пасажирів значились очільник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин і заступник Пригожина Дмитро Уткін.
Загалом, за даними МНС РФ, в авіатрощі приватного літака загинуло 10 осіб.
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