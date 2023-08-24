Путін не бере полонених. Літак Пригожина, ймовірно, збила російська ППО – FT

Літак, на борту якого, ймовірно, перебував ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин, міг бути збитий системою протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Financial Time.

Західний чиновник сказав, що у нього є інформація, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом. Водночас він не може підтвердити, чи був Пригожин на борту.

– Путін не бере полонених, — додав він.

У дописі пов’язаного з Вагнером каналу Grey Zone також стверджувалося, що літак був збитий російськими засобами протиповітряної оборони. Зазначено, що перед катастрофою місцеві жителі чули “дві характерні черги зенітного вогню”.

Увечері 23 серпня у Тверській області розбився літак. Серед пасажирів значились очільник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин і заступник Пригожина Дмитро Уткін.

Загалом, за даними МНС РФ, в авіатрощі приватного літака загинуло 10 осіб.

Джерело : Financial Times

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