США не причетні: радник Байдена говорив з радником Путіна після заколоту Пригожина

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван розмовляв телефоном з одним із головних радників президента Росії Володимира Путіна в червні відразу після невдалого заколоту Пригожина.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США.

За даним джерел, Салліван розмовляв з Юрієм Ушаковим, колишнім послом Росії у Вашингтоні.

– Метою було донести, що США не причетні до подій і розглядають їх як внутрішню справу. За їхніми словами, метою було віддалити США від справи та уникнути будь-якої подальшої ескалації, – пише видання.

Заколот Пригожина та похід на Москву

Нагадаємо, 23 червня ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про похід на Москву. Бойовики без будь-якого спротиву зайшли у Ростов і кілька міст РФ, де люди їх зустрічали з квітами.

Похід терористичної організації на Москву зупинився за 200 км від столиці РФ, коли Пригожин домовився з кремлівським васалом Олександром Лукашенком про відведення військ.

Смерть Пригожина

Увечері 23 серпня у Тверській області розбився літак. Серед пасажирів значились очільник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин і його заступник Дмитро Уткін.

Загалом, за даними МНС РФ, в авіатрощі приватного літака загинуло 10 осіб.

Родичі 39-річної стюардеси Христини Распопової, яка працювала на літаку ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина під час авіакатастрофи, розповіли, що за кілька днів до трагедії Христина розповідала рідним, що літак за дивних обставин забрали на ремонт. А перед самим вильотом його затримали.

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