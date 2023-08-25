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Було досягнуто консенсусу: Столтенберг розповів, коли Швеція приєднається до НАТО

Єнс Столтенберг
Фото: Офіс президента

Швеція стане членом НАТО восени. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час інтерв’ю зі шведським телеканалом SVT в Осло.

– Я завжди дуже обережно ставлюся до конкретних дат, але я налаштований оптимістично, – сказав він.

Цьому передувало рішення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, коли він схвалив заявку Швеції до НАТО на саміті у Вільнюсі на початку липня.

Однак відтоді минуло ще більше часу, і Швеція досі не стала повноправним членом НАТО, оскільки рішення ще має бути схвалене турецьким та угорським парламентами.

– У Вільнюсі було досягнуто консенсусу; щойно Національні збори зберуться, вони зможуть ратифікувати рішення, – каже Столтенберг.

Проблема полягає в тому, що парламент Туреччини був закритий протягом літа, і тому Швеції довелося чекати, поки парламент знову відкриється, що може зайняти до 1 жовтня.

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Зазначимо, що в очікуванні схвалення заявки Швеції до НАТО у шведських містах відбулося кілька акцій, в яких осквернялося священне писання Ісламу – Коран. Паралельно з цим у низці мусульманських країн були явно обурені такими діями окремих шведських активістів. Приміром, у Багдаді сотні протестувальників увірвалися в посольство Швеції і підпалили його.

Реакцією уряду Швеції були заяви про спробу обмежити подібні акції на законодавчому рівні.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО після вторгнення Росії в Україну – у 2022 році. Відтоді членство отримала Фінляндія, коли ж членство Швеції було схвалено парламентами всіх держав-членів НАТО, крім Угорщини та Туреччини.

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Єнс Столтенберг, НАТО, Туреччина, Швеція
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