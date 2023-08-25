Смерть Пригожина може створити для Путіна ще більше проблем – ЗМІ

Ймовірна загибель лідера терористичної організації ПВК Вагнер Євгена Пригожина в авіакатастрофі робить Путіна сильнішим лише у короткостроковій перспективі, усунувши потужну фігуру, яка кидала виклик його владі й загрожувала виставити його слабким.

Але це також позбавляє його сильного і проникливого гравця, який довів свою корисність для Кремля, посилаючи своїх бійців у деякі з найкривавіших боїв війни в Україні та просуваючи російські інтереси в Африці.

Після 24 годин мовчання Путін висловив “щирі співчуття” сім’ям усіх 10 осіб, які перебували на борту літака, що розбився 23 серпня, і похвалив Пригожина як “талановитого бізнесмена”.

Причини падіння літака досі невідомі.

Російський президент пообіцяв провести повне розслідування, втім найімовірніше, що Пригожина було вбито як акт помсти за організацію заколоту наприкінці червня.

Як повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела, США розглядають кілька версій того, що призвело до падіння літака, в тому числі й те, що в нього влучила ракета класу “земля-повітря”.

Аналітики кажуть, що припущення про причетність Кремля може насправді відповідати цілям Путіна.

– Якими б не були причини авіакатастрофи, всі сприйматимуть її як акт відплати й розправи, і Кремль не буде особливо цьому перешкоджати. З точки зору Путіна, а також багатьох силовиків і військових, смерть Пригожина має стати уроком для будь-яких потенційних послідовників, – розповіла Тетяна Станова, засновниця консалтингової компанії R.Politik.

Заколот Пригожина та похід на Москву

Нагадаємо, 23 червня ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про похід на Москву. Бойовики без будь-якого спротиву зайшли у Ростов і кілька міст РФ, де люди їх зустрічали з квітами.

Похід терористичної організації на Москву зупинився за 200 км від столиці РФ, коли Пригожин домовився з кремлівським васалом Олександром Лукашенком про відведення військ.

Смерть Пригожина

Увечері 23 серпня у Тверській області розбився літак. Серед пасажирів значились очільник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин і його заступник Дмитро Уткін.

Загалом, за даними МНС РФ, в авіатрощі приватного літака загинуло 10 осіб.

Родичі 39-річної стюардеси Христини Распопової, яка працювала на літаку ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина під час авіакатастрофи, розповіли, що за кілька днів до трагедії Христина розповідала рідним, що літак за дивних обставин забрали на ремонт. А перед самим вильотом його затримали.

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