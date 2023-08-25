Трамп здався до в’язниці в Атланті, але вийшов під заставу у $200 тисяч – CNN

Колишній президент США Дональд Трамп прибув до в’язниці округу Фултон в Атланті, щоб здатися і постати перед судом за більш ніж десятком звинувачень, пов’язаних зі спробами скасувати результати виборів у штаті Джорджія у 2020 році.

Як повідомляє телеканал CNN, це вже четвертий випадок цього року, коли Трампу висувають кримінальні обвинувачення.

Більшість обвинувачених у справі про втручання у вибори вже здалися у в’язницю для проходження процедури реєстрації. Але Трамп і його адвокати домовилися про заставу в розмірі 200 тис. доларів та інші умови звільнення, зокрема не використовувати соціальні мережі для нападок на обвинувачених і свідків у справі.

За даними Управління шерифа округу Фултон, щойно обвинувачений потрапляє до в’язниці і його беруть під варту, він формально перебуває під арештом. На обвинувачених не надягають наручники. За словами шерифа округу Фултон Патріка Лабата, у них мають бути зняті відбитки пальців і зроблений фоторобот.

Зазвичай затриманих ретельно обшукує співробітник в’язниці. Однак у минулому деякі відомі обвинувачені, які добровільно здавалися, не піддавалися такому ретельному огляду.

Зазвичай обвинувачені проходять медичний огляд і досудову консультацію, щоб визначити, чи можуть вони вийти під підписку про невиїзд.

Колишній президент США Дональд Трамп виступив перед журналістами після того, як у четвер був заарештований і відпущений під заставу з в’язниці округу Фултон.

Після того як Трампа випустили з в’язниці під заставу, він виступив перед журналістами. Колишній президент заявив, що не зробив нічого поганого, а кримінальну справу проти нього назвав пародією на правосуддя.

Як повідомляє CNN, Дональд Трамп пробув у в’язниці близько 20 хвилин, його зареєстрували під номером P01135809. Після цього Трамп поїхав до міжнародного аеропорту Хартсфілд-Джексон в Атланті.

Наразі загалом 12 обвинувачених, включно з Трампом, здалися правосуддю. Трамп і 10 співучасників вийшли під заставу. Один обвинувачений, Гаррісон Флойд, все ще перебуває під вартою.

Ще семеро співучасників мають час до полудня за східним часом у п’ятницю, щоб з’явитися з повинною.

Джерело : CNN

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