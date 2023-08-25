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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У британській розвідці сумніваються, чи зможе наступник Пригожина його повноцінно замінити

У британській розвідці сумніваються, чи зможе наступник Пригожина його повноцінно замінити
Фото: Getty Images

У розвідці Міноборони Великої Британії прогнозують, що імовірна загибель власника приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина матиме глибокий дестабілізаційний вплив на ПВК.

Таке припущення в оборонному відомстві озвучили 25 серпня.

Британські розвідники сумніваються, що будь-хто, хто стане наступником Пригожина, зможе його повноцінно замінити.

Усе через гіперактивність, виняткову зухвалість, прагнення до результатів і надзвичайну жорстокість, яку демонстрував Пригожин.

Нагадаємо, що ввечері 23 серпня, за два місяці після невдалого заколоту ПВК Вагнера, під час аварії приватного літака Embraer у Тверській області Росії загинули ватажки вагнерівців – Євгеній Пригожин, його права рука Дмитро Уткін із позивним Вагнер, а також начальник логістики компанії Валерій Чекалов.

Їхню загибель ще того ж дня підтвердили в Росавіації.

І, хоча немає остаточних доказів того, що Пригожин таки був на борту, адже завжди вживав виняткових заходів безпеки, британські розвідники теж схиляються до думки, що Пригожин мертвий.

Крім того, додають у розвідці Міноборони Великої Британії, вакуум лідерства ПВК Вагнера посилився після повідомлень про те, що разом із Пригожиним загинули ще й Уткін та Чекалов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Авіакатастрофи, Велика Британія, ПВК Вагнера, Розвідка, Росія
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