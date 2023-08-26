США намагаються встановити, як був знищений літак Пригожина – Байден

Сполучені Штати Америки намагаються точно встановити, як саме був знищений літак власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Про це заявив президент США Джо Байден під час спілкування з журналістами.

За словами американського лідера, ймовірна загибель Пригожина не дивує офіційний Вашингтон.

– Я не знаходжу нічого дивного в тому, що сталося. Але ми намагаємося точно визначити (чому літак зазнав катастрофи, – Ред.). Мені зараз нічого вам сказати з цього приводу, – наголосив Байден.

Вважається, що Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі в середу, 23 серпня.

Надвечір у Тверській області РФ розбився його літак. Серед пасажирів значилися очільник приватної військової компанії (ПВК) Вагнера Пригожин та його “права рука” Дмитро Уткін із позивним Вагнер. Принаймні такий список оприлюднила Росавіація.

Причина авіакатастрофи наразі невідома. Як зазначає Sky News із посиланням на джерела в розвідці США, попередні дані розслідування свідчать, що на борту літака міг статися вибух.

Напередодні речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер повідомив, що в США немає жодних підтверджень, що літак збили ракетою.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що диктатор Володимир Путін майже напевно наказав військовому командуванню РФ збити літак Пригожина.

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