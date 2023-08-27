Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії
У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-військового: поліція їх затримала
Загострення боротьби за владу в РФ: аналітики пояснили, що буде після смерті Пригожина
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На АЗС у Румунії сталось кілька вибухів: двоє людей загинули, 57 постраждали

На АЗС у Румунії сталось кілька вибухів: двоє людей загинули, 57 постраждали

У суботу, 26 серпня, у румунському селі Креведія пролунало декілька вибухів на автозаправній станції. В результаті двоє людей загинули, ще 57 постраждали.

Про це повідомив Департамент із питань надзвичайних ситуацій Румунії.

Зазначено, що в результаті першого вибуху постраждали вісім людей, з яких одна людина загинула. Рух дорогою перекрили та скерували на допомогу пожежні машини та машини швидкої допомоги.

Згодом через близько 1,5 год на АЗС стався ще один вибух, після якого було зафіксовано 50 постраждалих, із них 39 — рятувальники, двоє поліцейських і двоє жандармів.

Пізніше стало відомо про ще одну загиблу.

Для захисту громадян було встановлено периметр безпеки на відстані близько 800 метрів від місця аварії та запобіжно евакуйовано близько 3000 мешканців.

Прем’єр-міністр Марчел Чолаку оголосив, що Румунія активувала механізм цивільного захисту ЄС для передачі за кордон постраждалих від вибуху.

Президент Румунії Клаус Йоганніс висловив співчуття сім’ям загиблих внаслідок трагедії та наголосив на необхідності провести розслідування.

Телекомпанія Digi24 з посиланням на мера Креведії Петре Флорін повідомляла, що АЗС не мала дозволу на продаж палива. Вибух стався, імовірно, через зріджений газ, який розміщувався на станції.

Удень 9 серпня в Курчатові Курської області РФ загорілась п’ятиповерхівка.

Читайте також
Історичне місто Лахайна згоріло вщент. Кількість загиблих у лісових пожежах на Гаваях зросла до 93
лісові пожежі на Гаваях

Фото: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

АЗС, Вибух, Румунія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Повітряні сили: на Запоріжжі приземлили два Шахеди
Дрон-камікадзе, Shahed
Вибухи відразу в двох областях Росії: у Міноборони РФ запевняють, що збили дрони
На АЗС у Румунії сталось кілька вибухів: двоє людей загинули, 57 постраждали
Через ракетну атаку РФ в Краматорську пошкоджено газові мережі
На АЗС у Румунії сталось кілька вибухів: двоє людей загинули, 57 постраждали
Знову гучно: на Мелітопольському напрямку прогриміли вибухи
На АЗС у Румунії сталось кілька вибухів: двоє людей загинули, 57 постраждали
Росіяни вдарили по селу на Харківщині: є загиблі та поранені
На АЗС у Румунії сталось кілька вибухів: двоє людей загинули, 57 постраждали
Ігри
Відео
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Наталя Луценко
10 місяців боротьби: чи вдасться мешканцям будинку на Жилянській відстояти його
На АЗС у Румунії сталось кілька вибухів: двоє людей загинули, 57 постраждали
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
На АЗС у Румунії сталось кілька вибухів: двоє людей загинули, 57 постраждали
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)
На АЗС у Румунії сталось кілька вибухів: двоє людей загинули, 57 постраждали
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (25.08.2023)
На АЗС у Румунії сталось кілька вибухів: двоє людей загинули, 57 постраждали
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь