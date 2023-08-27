На АЗС у Румунії сталось кілька вибухів: двоє людей загинули, 57 постраждали

У суботу, 26 серпня, у румунському селі Креведія пролунало декілька вибухів на автозаправній станції. В результаті двоє людей загинули, ще 57 постраждали.

Про це повідомив Департамент із питань надзвичайних ситуацій Румунії.

Зазначено, що в результаті першого вибуху постраждали вісім людей, з яких одна людина загинула. Рух дорогою перекрили та скерували на допомогу пожежні машини та машини швидкої допомоги.

Згодом через близько 1,5 год на АЗС стався ще один вибух, після якого було зафіксовано 50 постраждалих, із них 39 — рятувальники, двоє поліцейських і двоє жандармів.

Пізніше стало відомо про ще одну загиблу.

Для захисту громадян було встановлено периметр безпеки на відстані близько 800 метрів від місця аварії та запобіжно евакуйовано близько 3000 мешканців.

Прем’єр-міністр Марчел Чолаку оголосив, що Румунія активувала механізм цивільного захисту ЄС для передачі за кордон постраждалих від вибуху.

Президент Румунії Клаус Йоганніс висловив співчуття сім’ям загиблих внаслідок трагедії та наголосив на необхідності провести розслідування.

Телекомпанія Digi24 з посиланням на мера Креведії Петре Флорін повідомляла, що АЗС не мала дозволу на продаж палива. Вибух стався, імовірно, через зріджений газ, який розміщувався на станції.

Удень 9 серпня в Курчатові Курської області РФ загорілась п’ятиповерхівка.

Фото: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.