В Австралії під час навчань впав літак Osprey. Загинуло троє морських піхотинців США
27 серпня в Австралії на островах Тіві зазнав аварії літак Osprey. Троє морських піхотинців США загинули, п’ятьох доправили до Королівської лікарні Дарвіна у важкому стані.
Про це повідомляє ABC.
– Постраждалі – 23 військовослужбовці морської піхоти США, і ми робимо все можливе, щоб безпечно доставити їх назад до Дарвіна на лікування, – сказав комісар поліції Нового Південного Уельсу Майкл Мерфі.
Нині на місці авіатрощі триває пошуково-рятувальна операція.
– На острів Мелвілл було направлено додаткову кількість поліцейських і військовослужбовців для підтримки операцій, сортування поранених і повернення їх до Дарвіна, а також для гарантування безпеки на місці катастрофи, доки тривають слідчі дії, – додав Мерфі.
Що стало причиною трагедії поки що не відомо.
Зазначається що американські військові брали участь у навчаннях Predators Run.