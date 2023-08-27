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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В Австралії під час навчань впав літак Osprey. Загинуло троє морських піхотинців США

військовий літак Osprey
Фото: Depositphotos

27 серпня в Австралії на островах Тіві зазнав аварії літак Osprey. Троє морських піхотинців США загинули, п’ятьох доправили до Королівської лікарні Дарвіна у важкому стані.

Про це повідомляє ABC.

– Постраждалі – 23 військовослужбовці морської піхоти США, і ми робимо все можливе, щоб безпечно доставити їх назад до Дарвіна на лікування, – сказав комісар поліції Нового Південного Уельсу Майкл Мерфі. 

Нині на місці авіатрощі триває пошуково-рятувальна операція. 

– На острів Мелвілл було направлено додаткову кількість поліцейських і військовослужбовців для підтримки операцій, сортування поранених і повернення їх до Дарвіна, а також для гарантування безпеки на місці катастрофи, доки тривають слідчі дії, – додав Мерфі.

Що стало причиною трагедії поки що не відомо.

Зазначається що американські військові брали участь у навчаннях Predators Run.

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Авіакатастрофи, Австралія, Військові навчання, США
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