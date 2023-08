РФ скасувала навчання Захід-2023: у розвідці Британії назвали причини

У вересні РФ не проводитиме щорічні спільні стратегічні навчання Захід-2023 через нестачу військових та техніки, а також чутливість керівництва Кремля до внутрішньої критики, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

– Незадовільні результати російських військових в Україні підкреслили, що спільні навчання мають обмежене тренувальне значення і здебільшого носять показовий характер… Також є реальна можливість того, що російське керівництво чутливе до ймовірної внутрішньої критики за проведення ще одних навчань у воєнний час, – зауважують у розвідці.

Там нагадали, що у період після 2010 року РФ проводила ці навчання почергово у різних регіонах, проте з 2021-го їх стали частіше проводити на заході, демонструючи, що пріоритетом є “протидія загрозі з боку НАТО”.

