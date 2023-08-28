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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ скасувала навчання Захід-2023: у розвідці Британії назвали причини

російські російський військовий
Фото: Getty Images

У вересні РФ не проводитиме щорічні спільні стратегічні навчання Захід-2023 через нестачу військових та техніки, а також чутливість керівництва Кремля до внутрішньої критики, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

– Незадовільні результати російських військових в Україні підкреслили, що спільні навчання мають обмежене тренувальне значення і здебільшого носять показовий характер… Також є реальна можливість того, що російське керівництво чутливе до ймовірної внутрішньої критики за проведення ще одних навчань у воєнний час, – зауважують у розвідці.

Там нагадали, що у період після 2010 року РФ проводила ці навчання почергово у різних регіонах, проте з 2021-го їх стали частіше проводити на заході, демонструючи, що пріоритетом є “протидія загрозі з боку НАТО”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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