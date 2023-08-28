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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У мережі оприлюднили супутникові знімки курського аеродрому після атаки

У мережі оприлюднили супутникові знімки курського аеродрому після атаки

У ніч проти 27 серпня військова контррозвідка СБУ, ймовірно, атакувала аеродром у російському Курську. На супутникових знімках не виявили явних пошкоджень чи знищених літаків.

Про це повідомив головний редактор видання The War Zone Тайлер Роговей.

– Вивчення супутникових зображень, зроблених цього ранку російської авіабази в Курську, яка, ймовірно, зазнала масової атаки безпілотників, не показує жодних явних пошкоджень. Знищених літаків немає, – йдеться у повідомленні.

Водночас він додав, що це лише поверхнений огляд, а комерційні супутникові зображення мають певні обмеження.

– Можуть бути невеликі пошкодження, які не викликають вторинних подій, але явних масштабних пошкоджень немає, – додав Роговей.

У мережі оприлюднили супутникові знімки курського аеродрому після атаки
Planet Labs inc.
У мережі оприлюднили супутникові знімки курського аеродрому після атаки
Planet Labs inc.
У мережі оприлюднили супутникові знімки курського аеродрому після атаки
У мережі оприлюднили супутникові знімки курського аеродрому після атаки

Раніше стало відомо, що Сили спеціальних операцій спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили об’єкти 126 бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ.

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Джерело, фото: Tyler Rogoway

аеродром, Війна в Україні, Курськ
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