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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Цього разу Бєлгородська і Тульська області. В РФ знову скаржаться на атаку дронів

Цього разу Бєлгородська і Тульська області. В РФ знову скаржаться на атаку дронів
Фото: Pexels

Росіяни заявили про чергову атаку безпілотниками по Бєлгородській і Тульській областях.

Про це повідомило Міноборони РФ.

Так, російське відомство стверджує, що 28 серпня близько 23:00 засобами протиповітряної оборони нібито був знищений безпілотник над територією Бєлгородської області.

Окрім того, за словами росіян, два безпілотні літальні апарати нібито були збиті засобами ППО над Тульською областю.

Уночі 28 серпня у районі Московського вертолітного заводу гриміли вибухи.

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Цього разу Бєлгородська і Тульська області. В РФ знову скаржаться на атаку дронів

Безпілотники, Війна в Україні, Росія
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