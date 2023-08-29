Цього разу Бєлгородська і Тульська області. В РФ знову скаржаться на атаку дронів

Росіяни заявили про чергову атаку безпілотниками по Бєлгородській і Тульській областях.

Про це повідомило Міноборони РФ.

Так, російське відомство стверджує, що 28 серпня близько 23:00 засобами протиповітряної оборони нібито був знищений безпілотник над територією Бєлгородської області.

Окрім того, за словами росіян, два безпілотні літальні апарати нібито були збиті засобами ППО над Тульською областю.

Уночі 28 серпня у районі Московського вертолітного заводу гриміли вибухи.

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