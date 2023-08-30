Не напивайтеся. В Італії розгорівся скандал після коментаря партнера Мелоні щодо зґвалтування

В Італії розгорівся скандал після того, як журналіст і партнер премʼєрки Джорджії Мелоні припустив, що жінки можуть уникнути зґвалтування, якщо не напиватимуться. Тим часом опозиційні партії закликали прем’єр-міністра дистанціюватися від його коментарів.

– Якщо ви йдете на танці, ви маєте повне право напитися… але якщо ви не напиваєтеся і не втрачаєте свідомість, можливо, ви також уникнете неприємностей, тому що тоді ви знайдете “вовка”, – сказав Андреа Джамбруно на своєму шоу на правому каналі Rete 4 після нещодавніх гучних випадків групового зґвалтування поблизу Неаполя і в Палермо.

Під час шоу Джамбруно, який до речі має семирічну доньку від Мелоні, погодився зі словами редактора правої газети Libero П’єтро Сенальді, що якщо жінки хочуть уникнути зґвалтування, перш за все, вони не мають втрачати свідомості та тримати тримайте себе в руках.

Попри це обидва чоловіки засудили ґвалтівників та назвали їх “вовками”, але їхні коментарі викликали бурю в соціальних мережах.

Люди почали звинувачувати Джамбруно в тому, що він перекладає вину за зґвалтування на жертву.

– Вони просто не можуть не звинувачувати жінок. Не виходьте на вулицю наодинці, не ходіть туди, де темно, не одягайтеся провокаційно. Все це більше не прийнятно. Якщо дівчина вип’є занадто багато, вона може очікувати головного болю, а не зґвалтування, – прокоментувала скандал сенатор від лівоцентристської опозиційної Демократичної партії та віцепрезидентка комісії з розслідування вбивств жінок Сесілія Д’Елія.

Опозиційна партія Рух п’яти зірок (M5S) заявила, що “слова Джамбруно є неприйнятними й ганебними” і “вони представляють ретроградну культуру, в якій домінують чоловіки”.

Джамбруно відповів, що якби він я сказав щось не так то перепросив би за свої слова, але “це не той випадок, і ніколи не настане день, коли політик буде вказувати йому, що говорити.”

Джерело : The Guardian

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