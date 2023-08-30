Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Не напивайтеся. В Італії розгорівся скандал після коментаря партнера Мелоні щодо зґвалтування

премʼєрка Італії Джорджія Мелоні
Фото: Getty Images

В Італії розгорівся скандал після того, як журналіст і партнер премʼєрки Джорджії Мелоні припустив, що жінки можуть уникнути зґвалтування, якщо не напиватимуться. Тим часом опозиційні партії закликали прем’єр-міністра дистанціюватися від його коментарів.

– Якщо ви йдете на танці, ви маєте повне право напитися… але якщо ви не напиваєтеся і не втрачаєте свідомість, можливо, ви також уникнете неприємностей, тому що тоді ви знайдете “вовка”, – сказав Андреа Джамбруно на своєму шоу на правому каналі Rete 4 після нещодавніх гучних випадків групового зґвалтування поблизу Неаполя і в Палермо.

Під час шоу Джамбруно, який до речі має семирічну доньку від Мелоні, погодився зі словами редактора правої газети Libero П’єтро Сенальді, що якщо жінки хочуть уникнути зґвалтування, перш за все, вони не мають втрачати свідомості та тримати тримайте себе в руках.

Попри це обидва чоловіки засудили ґвалтівників та назвали їх “вовками”, але їхні коментарі викликали бурю в соціальних мережах. 

Люди почали звинувачувати Джамбруно в тому, що він перекладає вину за зґвалтування на жертву.

– Вони просто не можуть не звинувачувати жінок. Не виходьте на вулицю наодинці, не ходіть туди, де темно, не одягайтеся провокаційно. Все це більше не прийнятно. Якщо дівчина вип’є занадто багато, вона може очікувати головного болю, а не зґвалтування, – прокоментувала скандал сенатор від лівоцентристської опозиційної Демократичної партії та віцепрезидентка комісії з розслідування вбивств жінок Сесілія Д’Елія.

Опозиційна партія Рух п’яти зірок (M5S) заявила, що “слова Джамбруно є неприйнятними й ганебними” і “вони представляють ретроградну культуру, в якій домінують чоловіки”.

Джамбруно відповів, що якби він я сказав щось не так то перепросив би за свої слова, але “це не той випадок, і ніколи не настане день, коли політик буде вказувати йому, що говорити.”

Читайте також
Зірку ПСЖ Хакімі звинуватили у зґвалтуванні – прокуратура розпочала розслідування
Ашраф Хакімі

Джерело: The Guardian
Італія, Зґвалтування, скандал
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ДТП з українцями в Італії: у МЗС розповіли про стан постраждалих
Не напивайтеся. В Італії розгорівся скандал після коментаря партнера Мелоні щодо зґвалтування
Скандал із куртками: Резніков готовий піти у відставку у разі підтвердження даних ЗМІ
Олексій Резніков
Ідіть і оплатіть рахунок цих ідіотів: в Албанії під час візиту Мелоні стався скандал з італійськими туристами
премʼєрка Італії Джорджія Мелоні
Ігри
Відео
Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну

Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.

Андрій Почтєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.08.2023)
Не напивайтеся. В Італії розгорівся скандал після коментаря партнера Мелоні щодо зґвалтування
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (30.08.2023)
Не напивайтеся. В Італії розгорівся скандал після коментаря партнера Мелоні щодо зґвалтування
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (30.08.2023)
Не напивайтеся. В Італії розгорівся скандал після коментаря партнера Мелоні щодо зґвалтування
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (30.08.2023)
Не напивайтеся. В Італії розгорівся скандал після коментаря партнера Мелоні щодо зґвалтування
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь